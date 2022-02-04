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Posted 4 февраля 2022, 13:02

Published 4 февраля 2022, 13:02

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

«Лучше бы столовку»: заведение с мировым именем готовят к открытию в Приморье

«Лучше бы столовку»: заведение с мировым именем готовят к открытию в Приморье

4 февраля 2022, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Находки заметил на стене одного из местных торговых центров объявление о скором открытии кафе McDonalds. Многих приморцев эта информация не обрадовала.

Дата открытия филиала популярной сети не сообщается, но уже известно место — «торговый центр Апельсин». Впрочем, среди немалой части горожан ажиотажа не наблюдается, а некоторые посчитали новое кафе лишним для Находки.

  • «Лучше бы открыли нормальную столовую, со свежей нежирной едой»;
  • «Лучше бы столовку с нормальной едой»;
  • «Ждём фото километровых очередей»;
  • «Пусть будет и Макдак, и КФС и т. д. Но ещё бы побольше зон отдыха с пользой, а то скоро лето, а сходить ни взрослым, ни детям некуда»;
  • «Ура, очень хорошая новость»;
  • «Это пародия на Мак, кто пробовал за границей, во Владивостоке, говорят, шляпа полная».

Ранее «Восток-Медиа» писало о реакции граждан на приготовления к открытию нового McDonalds во Владивостоке. Многие горожане не обрадовались появлению очередного кафе быстрого питания, а кто-то даже назвал его «логовом госдепа».

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#Новости#Общество#Еда
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