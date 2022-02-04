«Лучше бы столовку»: заведение с мировым именем готовят к открытию в Приморье

Posted 4 февраля 2022, 13:02
Published 4 февраля 2022, 13:02
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Дата открытия филиала популярной сети не сообщается, но уже известно место — «торговый центр Апельсин». Впрочем, среди немалой части горожан ажиотажа не наблюдается, а некоторые посчитали новое кафе лишним для Находки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о реакции граждан на приготовления к открытию нового McDonalds во Владивостоке. Многие горожане не обрадовались появлению очередного кафе быстрого питания, а кто-то даже назвал его «логовом госдепа».