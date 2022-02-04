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Posted 4 февраля 2022, 01:49

Published 4 февраля 2022, 01:49

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Министр энергетики лично наведет порядок на газовых сетях на юге Сахалина

Министр энергетики лично наведет порядок на газовых сетях на юге Сахалина

4 февраля 2022, 01:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Газ
Губернатор Валерий Лимаренко поручил министру энергетики Сахалинской области Михаилу Гузенко навести порядок на газовых сетях. Масштабные проверки начались после крупной аварии в селе Троицком.

— Это вопрос безопасности наших жителей, поэтому его решение должно находиться на строгом контроле регионального министерства энергетики и руководства муниципальных образований. Нельзя допустить повторения ситуации, которая произошла в Троицком, — отметил Валерий Лимаренко.

Обследования начались с сел Новотроицкое, Дальнее и 25-го района Южно-Сахалинска. Нарушения обнаружились сразу. Так, коммунальные службы не проводили плановый ремонт сетей, а на объектах не было инструкций по безопасности. Также ошибки были и в технической документации.

По словам министра, устранение всех нарушений придется отложить до наступления тепла. А пока проверки проведут в других муниципалитетах. На очереди Охинский район. Туда специалисты приедут уже в феврале.

Отметим, авария из-за скачка давления на газораспределительных сетях случилась в селе Троицком Анивского района 13 января. Сотни домов остались без отопления, несколько квартир пострадали от взрывов бойлеров. Вернуть газ в жильё удалось к 15 января.

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