Министр энергетики лично наведет порядок на газовых сетях на юге Сахалина

Обследования начались с сел Новотроицкое, Дальнее и 25-го района Южно-Сахалинска. Нарушения обнаружились сразу. Так, коммунальные службы не проводили плановый ремонт сетей, а на объектах не было инструкций по безопасности. Также ошибки были и в технической документации.