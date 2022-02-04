Опубликована карта самых опасных дорог в Приморье

Posted 4 февраля 2022, 07:33
Published 4 февраля 2022, 07:33
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Из года в год самыми аварийно-опасными участками краевого центра оставались улицы Луговая, Светланская, Выселковая, проспект Столетия Владивостока и съезд с низководного моста на объездной дороге.
В Артёме машины очень часто сталкивались на улице Кирова, в Находке — на проспекте Северный, а в Большом Камне — на проспекте Карла Маркса.
Очень часто в период 2018–2021 годы ДТП случались в Уссурийске, и водителям стоит ездить особенно внимательно по улицам Некрасова, Воровского и Комсомольской.
На трассах региона тоже есть участки, где автомобилисты попадают в аварии регулярно.
Сюда относится отрезок дороги Уссури между Вольно-Надеждинским и Кипарисово, участок рядом с Алексеевкой, проходящая через Шкотово часть дороги Шкотово — Смоляниново и 188-й километр дороги Фокино — Романовка.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что всего за сутки в начале февраля на приморских дорогах случилось 43 аварии. Некоторые столкновения закончились травмированием граждан, число повреждённых машин достигло 85.