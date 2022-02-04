Опубликована карта самых опасных дорог в Приморье

Сюжет ДТП

По количеству аварий в Приморье с 2018 по 2021 годы лидируют главные трассы юга региона и улицы крупнейших населённых пунктов. Чаще всего автомобилисты края попадают в аварии во Владивостоке.

Из года в год самыми аварийно-опасными участками краевого центра оставались улицы Луговая, Светланская, Выселковая, проспект Столетия Владивостока и съезд с низководного моста на объездной дороге. В Артёме машины очень часто сталкивались на улице Кирова, в Находке — на проспекте Северный, а в Большом Камне — на проспекте Карла Маркса. Очень часто в период 2018–2021 годы ДТП случались в Уссурийске, и водителям стоит ездить особенно внимательно по улицам Некрасова, Воровского и Комсомольской. На трассах региона тоже есть участки, где автомобилисты попадают в аварии регулярно. Сюда относится отрезок дороги Уссури между Вольно-Надеждинским и Кипарисово, участок рядом с Алексеевкой, проходящая через Шкотово часть дороги Шкотово — Смоляниново и 188-й километр дороги Фокино — Романовка. Ознакомиться с картой аварийности можно по ссылке. Ранее «Восток-Медиа» писало, что всего за сутки в начале февраля на приморских дорогах случилось 43 аварии. Некоторые столкновения закончились травмированием граждан, число повреждённых машин достигло 85.