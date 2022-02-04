Травма головы: в полиции Приморья рассказали о роковых «поцелуях»

Posted 4 февраля 2022, 04:45
Published 4 февраля 2022, 04:45
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В Находке водитель Toyota Corolla выезжал с перекрёстка на прилегающую территорию, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Toyota Vitz. Пассажирка малолитражки получила ушибы и ссадины.
Отмечается, что стаж вождения инициатора аварии составляет шесть лет. На него составили два административных протокола.
Также в Надеждинском районе рулевой Toyota Carina нарушил безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль. Водитель Карины получила травму головы, а второй участник аварии скрылся с места ДТП.
Позже во Владивостоке столкнулись Toyota Aristo и Toyota Vitz. Пассажир Vitz получил травмы и пошёл лечиться в амбулаторном формате.
В ГИБДД Приморья отметили, что следить за дистанцией между автомобилями нужно при любой погоде, степени освещённости и ситуаций на дороге. Именно несоблюдение дистанции часто становится одной из причин аварий в регионе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автоледи из Уссурийска устроила массовое ДТП с пятью пострадавшими, выехав на полосу встречного движения. Как выяснилось позже, женщина села за руль пьяной.