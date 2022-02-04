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Posted 4 февраля 2022, 04:45

Published 4 февраля 2022, 04:45

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Травма головы: в полиции Приморья рассказали о роковых «поцелуях»

Травма головы: в полиции Приморья рассказали о роковых «поцелуях»

4 февраля 2022, 04:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ГИБДД
На территории Приморья за последние сутки произошло 43 ДТП — в трёх из них пострадали люди. Повреждено 85 автомобилей. В ГИБДД региона рассказали о нескольких из них.

В Находке водитель Toyota Corolla выезжал с перекрёстка на прилегающую территорию, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Toyota Vitz. Пассажирка малолитражки получила ушибы и ссадины.

Отмечается, что стаж вождения инициатора аварии составляет шесть лет. На него составили два административных протокола.

Также в Надеждинском районе рулевой Toyota Carina нарушил безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль. Водитель Карины получила травму головы, а второй участник аварии скрылся с места ДТП.

Позже во Владивостоке столкнулись Toyota Aristo и Toyota Vitz. Пассажир Vitz получил травмы и пошёл лечиться в амбулаторном формате.

В ГИБДД Приморья отметили, что следить за дистанцией между автомобилями нужно при любой погоде, степени освещённости и ситуаций на дороге. Именно несоблюдение дистанции часто становится одной из причин аварий в регионе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автоледи из Уссурийска устроила массовое ДТП с пятью пострадавшими, выехав на полосу встречного движения. Как выяснилось позже, женщина села за руль пьяной.

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#Новости#ГИБДД#ДТП
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