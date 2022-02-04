Тюменца осудили за избиение сожительницы своего сына

Posted 4 февраля 2022, 19:31
Published 4 февраля 2022, 19:31
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
В результате женщина получила не менее трех ударов в область затылка. У пострадавшей была диагностирована рвано-ушибленная рана, информирует Megatyumen.ru.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признался в содеянном. Он рассказал, что его сын со своей подругой проживали у него дома и злоупотребляли алкоголем. При этом на требование съехать, женщина ответила отказом.
«Мужчина предложил им переехать, сказал, что больше их к себе домой пускать не хочет. На что женщина попыталась пройти, вцепилась в его волосы. За это он и ударил ее бидоном по голове», — сказано в материалах дела.
По факту причинения легкого вреда здоровью мужчина был признан виновным, ему назначили наказание в виде 220 часов обязательных работ.