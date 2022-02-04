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Posted 4 февраля 2022, 01:12

Published 4 февраля 2022, 01:12

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

В 2022 году в Приморье пройдёт масштабная модернизация электросетей

В 2022 году в Приморье пройдёт масштабная модернизация электросетей

4 февраля 2022, 01:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Электроэнергия
Энергетики Приморского края подготовили проекты модернизации электросетей Надеждинского района и Артёма в 2022 году. Обновление охватит более 170 километров электросетей и десятки подстанций.

На работы в Артёме будет выделено около 330 миллионов рублей, которые пойдут на реконструкцию 70 километров линий и замену 63 подстанций в городе. Модернизация уже стартовала, но основная часть работ состоится весной 2022.

У электриков региона есть схожие планы на Надеждинский район, где будут реконструированы около 100 километров электросетей и обновлены около 50 старых подстанций, а 2 построят с нуля.

Новая подстанция появится в посёлке Таёжной, где также нужно будет провести 10 километров электросетей. Кроме этого, будут обновлены 200 опор линий электропередачи, а приморцам, испытывавшим перебои с поставками электричества, проведут перерасчёт.

Работы в Надеждинском районе тоже частично завершены - в посёлке Зима Южная уже проведены 6 километров линий и возведена новая подстанция.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало заявление мэра Артёма о скором решении проблем с электроснабжением горожан.

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#Новости#Общество#Электроэнергия
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