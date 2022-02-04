В 2022 году в Приморье пройдёт масштабная модернизация электросетей

Posted 4 февраля 2022, 01:12
Published 4 февраля 2022, 01:12
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
На работы в Артёме будет выделено около 330 миллионов рублей, которые пойдут на реконструкцию 70 километров линий и замену 63 подстанций в городе. Модернизация уже стартовала, но основная часть работ состоится весной 2022.
У электриков региона есть схожие планы на Надеждинский район, где будут реконструированы около 100 километров электросетей и обновлены около 50 старых подстанций, а 2 построят с нуля.
Новая подстанция появится в посёлке Таёжной, где также нужно будет провести 10 километров электросетей. Кроме этого, будут обновлены 200 опор линий электропередачи, а приморцам, испытывавшим перебои с поставками электричества, проведут перерасчёт.
Работы в Надеждинском районе тоже частично завершены - в посёлке Зима Южная уже проведены 6 километров линий и возведена новая подстанция.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало заявление мэра Артёма о скором решении проблем с электроснабжением горожан.