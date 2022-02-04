Внедорожник рыбаков в Приморье превратился в ледокол

Posted 4 февраля 2022, 04:09
Published 4 февраля 2022, 04:09
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Инцидент произошёл у приморских берегов в районе села Безверхово, где, по словам очевидца, «лёд волнами весь ходит».
Выехавших на замёрзшую акваторию рыбаков это не остановило, но далеко заехать они не успели — машина частично ушла под ледовое покрытие, причём передняя часть авто погрузилась в воду сильнее задней.
Кадры с места событий и комментарий очевидца появилось в инстаграм-паблике ulov25.
Перед рыбаками предстали торчащие из ледового покрытия колёса, и граждане предположили, что остальная часть автомобиля осталась подо льдом.
Была озвучена и другая теория — некий юморист мог оставить 4 колеса на льду шутки ради, чтобы создать иллюзию нахождения машины в воде.