vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля 2022, 04:09

Published 4 февраля 2022, 04:09

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Внедорожник рыбаков в Приморье превратился в ледокол

4 февраля 2022, 04:09
Сюжет
Лёд
Неизвестные рыбаки выехали на джипе на лёд в Хасанском районе Приморья. Рискованный манёвр закончился погружением машины в воду.

Инцидент произошёл у приморских берегов в районе села Безверхово, где, по словам очевидца, «лёд волнами весь ходит».

Выехавших на замёрзшую акваторию рыбаков это не остановило, но далеко заехать они не успели — машина частично ушла под ледовое покрытие, причём передняя часть авто погрузилась в воду сильнее задней.

Кадры с места событий и комментарий очевидца появилось в инстаграм-паблике ulov25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о загадочном уходе машины под лёд на озере Ханка в Приморье.

Перед рыбаками предстали торчащие из ледового покрытия колёса, и граждане предположили, что остальная часть автомобиля осталась подо льдом.

Была озвучена и другая теория — некий юморист мог оставить 4 колеса на льду шутки ради, чтобы создать иллюзию нахождения машины в воде.

Материалы по теме
Что с ними не так? Авто рыбаков массово уходят под лёд в Приморье«И в мыслях не было»: мэр Владивостока объяснил запрет выхода на лёд
#Новости#Общество#Лёд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика