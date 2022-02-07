Аферу с бывшим государственным служащим раскрыли в Приморье

Posted 7 февраля 2022, 09:37
Published 7 февраля 2022, 09:37
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
По закону предприятие, куда приморец устроился работать охранником, должно было в течение 10 дней после приёма его на работу сообщить об этом туда, где он трудился раньше.
Этого сделано не было, и случаем занялись сотрудники прокуратуры Кавалеровского района. Как сообщают в ведомстве, по факту нарушения было возбуждено административное производство, которое затем рассмотрели в суде.
«Организация подвергнута административному штрафу в размере 50 000 рублей», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Сотрудник был наказан за участие в противозаконной схеме — его отдел не отчислял долю зарплаты одного из работников фирм для уплаты алиментов.