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Posted 7 февраля 2022, 09:37

Published 7 февраля 2022, 09:37

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Аферу с бывшим государственным служащим раскрыли в Приморье

Аферу с бывшим государственным служащим раскрыли в Приморье

7 февраля 2022, 09:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Штраф
Фирма в Приморье наняла бывшего государственного служащего, но не сообщила об этом предыдущему работодателю, как того требует закон. Это нарушение будет стоить компании 50 000 рублей.

По закону предприятие, куда приморец устроился работать охранником, должно было в течение 10 дней после приёма его на работу сообщить об этом туда, где он трудился раньше.

Этого сделано не было, и случаем занялись сотрудники прокуратуры Кавалеровского района. Как сообщают в ведомстве, по факту нарушения было возбуждено административное производство, которое затем рассмотрели в суде.

«Организация подвергнута административному штрафу в размере 50 000 рублей», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о вынесении штрафа бухгалтеру, работающему в одной из компаний региона.

Сотрудник был наказан за участие в противозаконной схеме — его отдел не отчислял долю зарплаты одного из работников фирм для уплаты алиментов.

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#Новости#Общество#Штраф
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