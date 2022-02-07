«Без регистрации и смс»: как официально не выйти на работу в Приморье

Кстати, чтобы закрыть больничный после ОРВИ в больницу ходить тоже не придется. Если за 7 дней болезни пациенту стало лучше, у него пропали признаки заболевания, то ему даже ПЦР тест сдавать не нужно. Врач закроет больничный дистанционно и отправит его работодателю самостоятельно. В России с 1 января 2022 года отказались от использования больничных в бумажном виде.