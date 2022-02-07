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Posted 7 февраля 2022, 04:27

Published 7 февраля 2022, 04:27

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

«Без регистрации и смс»: как официально не выйти на работу в Приморье

«Без регистрации и смс»: как официально не выйти на работу в Приморье

7 февраля 2022, 04:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ОРВИ
В приморском минздраве рассказали, как уйти на больничный без лишней суеты. Оказалось, достаточно лишь одного звонка.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией приморцев растёт ударными темпами и превышает тысячу человек в день. Только за последние сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 1 378 пациентов из Приморья.

О том, что при наличии симптомов ОРВИ не следует лишний раз появляться в местах массового скопления граждан и как легко оформить больничный напомнили в минздраве Приморского края.

Если температура тела до 38 градусов

При лёгкой симптоматике болезнь игнорировать все-же не стоит. Если ваша температура не превышает 38 градусов, то достаточно дозвониться в поликлинику по месту жительства или на телефон горячей линии в Приморье «122». Специалисты предоставят рекомендации по лечению, а также откроют вам больничный на 7 дней. И всё это дистанционно, не выходя из дома.

Если температура тела 38 градусов

А вот в случае, если «всё плохо», температура выше 38 градусов, но тем не менее, вы всё ещё не «при смерти» — отсутствуют факторы риска, то придётся побегать. К счастью, не буквально. Для таких пациентов работают амбулаторные инфекционные центры. С недавнего времени — круглосуточно, поэтому можно будет приехать даже ночью.

Если температура тела выше 38 градусов

Когда у вас есть симптомы ОРВИ, а термометр показывает 38.5 и выше — следует звонить в поликлинику по месту жительства или же на «122». В таких случаях специалисты направят к вам на дом врача.

Это же правило касается всех маломобильных людей, граждан старше 65 и прочих пациентов из зоны риска, в случае, если температура тела при симптомах ОРВИ 38 градусов и выше.

Осмотр детей до 6 лет должен обязательно осмотреть врач.

Кстати, чтобы закрыть больничный после ОРВИ в больницу ходить тоже не придется. Если за 7 дней болезни пациенту стало лучше, у него пропали признаки заболевания, то ему даже ПЦР тест сдавать не нужно. Врач закроет больничный дистанционно и отправит его работодателю самостоятельно. В России с 1 января 2022 года отказались от использования больничных в бумажном виде.

Ранее «Восток-Медиа» подробно описало как уйти на больничный и выйти на работу без встречи с врачом.

#Новости#ОРВИ#Медицина#COVID-19#Больничный
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