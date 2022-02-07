Лучшие способы обмана приморцев — полицейский топ

По данным правоохранителей, с начала 2022 года более 70 жертв обмана обогатили мошенников более, чем на 23 миллиона рублей. Зачастую эти средства — кредитные. Кроме того, в полиции сообщили, что на уловки мошенников попадаются не только пожилые граждане, но и, всё чаще, молодёжь.