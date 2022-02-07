Лучшие способы обмана приморцев — полицейский топ

Posted 7 февраля 2022, 02:40
Published 7 февраля 2022, 02:40
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
По данным правоохранителей, с начала 2022 года более 70 жертв обмана обогатили мошенников более, чем на 23 миллиона рублей. Зачастую эти средства — кредитные. Кроме того, в полиции сообщили, что на уловки мошенников попадаются не только пожилые граждане, но и, всё чаще, молодёжь.
Первое место заняла «техподдержка банка».
Екатерина, 31 год. Пытаясь избежать кредита, который якобы на неё пытаются оформить, женщина взяла ещё один кредит, уже настоящий, и перевела мошенникам 756 тысяч рублей. Доверчивую гражданку убедили, что таким образом она сможет избавиться от проблем.
Второе место — инвестиции.
Елена Петровна, 54 года. Женщина обнаружила в социальных сетях рекламу о биржевых торгах. Якобы компании «Газпром-инвестиции». Не обнаружив подвоха, она созвонилась с мошенниками. Итогом стали «инвестиции» на продиктованные счета. Сумма составила 1 900 000 рублей.
Свой ТОП-2 правоохранители опубликовали в Instagram и пообещали делиться такой информацией каждую неделю. Пост сопроводили видеороликом с призывом к участию в смарт-мобе (в видео — флэшмобе) #скажимошенникамнет. Граждан просят проявить ответственность и максимально распространить информацию, чтобы «спасти судьбы небезразличных тебе людей».
Ранее «Восток-Медиа» опубликовало рекомендации стражей порядка о противодействии мошенникам в онлайне. В городской полиции составили несколько простых правил, которые помогут не попасть на очередной «развод».