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Posted 7 февраля 2022, 13:14

Published 7 февраля 2022, 13:14

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Вирусолог Нетесов: Прививка от COVID-19 не разрушает иммунитет

7 февраля 2022, 13:14
Вакцина против COVID-19 не способна разрушить иммунитет, о чем заявил Сергей Нетесов, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог.

По словам врача, несмотря на то, что любая защита — это имитация самой инфекции, вакцинация не вредит иммунитету, пишет 360tv.ru. Вирусолог отметила: введение вакцины против ковида можно сравнить с физической тренировкой. Это самый прямой аналог того, о чем говорят антипрививочники. Об этом врач заявил в интервью изданию URA.ru.

«Любая физическая тренировка уменьшает физическую силу человека — самый прямой аналог того, что говорят антиваксеры», — сказал Нетесов. На деле, добавил он, если ковид попадет в организм и спровоцирует инфекцию, в организме будет производиться порядка 20 различных вирусных белков.

По словам эксперта, коронавирус при размножении разрушает клетки, содержащие ACE2-рецепторы, поражает их. При применении векторных вакцин или созданных на основе матричных РНК в организме производится исключительно один вирусный белок — S-белок.

«Да, у него (S-белка) есть некоторые отрицательные качества, как у любого вирусного белка, но зато в обмен организм приобретает устойчивость к довольно большим дозам самого вируса», — рассказал эксперт.

В связи с этим вирус, попадая в организм, который получил защиту посредством вакцины, размножаются в десятки тысяч раз менее активно, чем при проникновении инфекции в организм без такой защиты. Любая защита является имитацией самой инфекции, но почти без ее последствий, добавил Нетесов. По его словам, действие вакцины нацелено даже не на повышение, а на инициирование предохранительного иммунитета против инфекции.

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