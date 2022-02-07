Вирусолог Нетесов: Прививка от COVID-19 не разрушает иммунитет

Posted 7 февраля 2022, 13:14
Published 7 февраля 2022, 13:14
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
По словам врача, несмотря на то, что любая защита — это имитация самой инфекции, вакцинация не вредит иммунитету, пишет 360tv.ru. Вирусолог отметила: введение вакцины против ковида можно сравнить с физической тренировкой. Это самый прямой аналог того, о чем говорят антипрививочники. Об этом врач заявил в интервью изданию URA.ru.
«Любая физическая тренировка уменьшает физическую силу человека — самый прямой аналог того, что говорят антиваксеры», — сказал Нетесов. На деле, добавил он, если ковид попадет в организм и спровоцирует инфекцию, в организме будет производиться порядка 20 различных вирусных белков.
По словам эксперта, коронавирус при размножении разрушает клетки, содержащие ACE2-рецепторы, поражает их. При применении векторных вакцин или созданных на основе матричных РНК в организме производится исключительно один вирусный белок — S-белок.
«Да, у него (S-белка) есть некоторые отрицательные качества, как у любого вирусного белка, но зато в обмен организм приобретает устойчивость к довольно большим дозам самого вируса», — рассказал эксперт.
В связи с этим вирус, попадая в организм, который получил защиту посредством вакцины, размножаются в десятки тысяч раз менее активно, чем при проникновении инфекции в организм без такой защиты. Любая защита является имитацией самой инфекции, но почти без ее последствий, добавил Нетесов. По его словам, действие вакцины нацелено даже не на повышение, а на инициирование предохранительного иммунитета против инфекции.