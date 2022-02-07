Вирусолог Нетесов: Прививка от COVID-19 не разрушает иммунитет

В связи с этим вирус, попадая в организм, который получил защиту посредством вакцины, размножаются в десятки тысяч раз менее активно, чем при проникновении инфекции в организм без такой защиты. Любая защита является имитацией самой инфекции, но почти без ее последствий, добавил Нетесов. По его словам, действие вакцины нацелено даже не на повышение, а на инициирование предохранительного иммунитета против инфекции.