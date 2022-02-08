Что будет, если в России отключат YouTube?

«Я не могу решать за правительство РФ и ведомства, которые за это отвечают. Такое решение принять будет не очень легко и просто. Можно лишь представить, какой очередной крик поднимется по поводу ущемления и наступления на демократию в России. На подобные заявления уже мало кто реагирует, но тем не менее, принимают во внимание. Если такое решение будет прорабатываться, то будут взвешиваться все обстоятельства», — говорит Юрий Хохлов.