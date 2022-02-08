Что будет, если в России отключат YouTube?

Posted 8 февраля 2022, 05:23
Published 8 февраля 2022, 05:23
Modified 13 января, 08:09
Updated 13 января, 08:09
«Новые известия» поговорили с экспертами, насколько это возможно и что из этого может получиться.
Отношения между российскими властями и компанией Google остаются напряжёнными уже не первый год. Несмотря на это, «под горячую руку» Роскомнадзора попал немецкий телеканал «Дойче велле», что стало большой неожиданностью для всех, включая сам телеканал. До запрета «Дойче велле» не был центром внимания властных структур. После «расправы» разговоры об отключении Ютуба, главного врага Роскомнадзора, вспыхнули вновь.
Заблокировать иностранный сервис Роскомнадзор грозится не в первый раз. В 2016 году была заблокирована социальная сеть LinkedIn. Однако Ютуб и ЛинкедИн для русского пользователя — не одно и тоже.
Сегодня видеохостингом пользуются около 60% россиян. Для многих это основной источник дохода, а большинству пользователей Ютуб уже давно заменил телевизор.
Технически отключение возможно
Собраться политиками и решить, что онлайн-сервис нужно запретить — одно, а фактически заблокировать сайт, канал или хостинг — уже другое.
«Техническая возможность есть, и никаких проблем с этим не будет. Перед глазами примеры онлайновых платформ, которые не выполнили требования законодательства о локализации персональных данных на территории России и были заблокированы, доступа к ним у нас нет. Это было реализовано» — говорит председатель совета директоров Института развития информационного общества Юрий Хохлов.
У Роскомнадзора уже есть не самая удачная история блокировки Телеграма в 2018 году. Почти сразу после запрета мессенджера появилось множество VPN, с помощью которых можно было спокойно пользоваться сервисом без всяких ограничений. Об этой истории в интернете до сих пор вспоминают со смехом.
С Ютубом все сложнее.
«Видеохостинг, в отличие от мессенджера, генерирует огромные объёмы трафика, которые операторам связи легко отследить и заблокировать» — рассказывает Ярослав Городецкий, генеральный директор компании CDNvideo.
Само собой, Ютуб не собирается активно противостоять ограничениям Роскомнадзора. А последнему не хотелось бы повторения провала с Телеграмом. Поэтому решение о судьбе YouTube в России будет приниматься очень тщательно, с учётом политической обстановки.
Ютуб и свобода слова в России
Блокировка Ютуба — непростое решение. Однако его всё-таки придётся принять, считает Дмитрий Орешкин. Ютуб и его уникальная информационная сеть перетягивают на себя аудиторию телевизора. Финансирование телевидения противостоит энергии и таланту видеосервиса. Один годовой бюджет РТ способен полностью покрыть все затраты независимых блогеров, работающих на Ютубе:
«Один ютубер в десятки тысяч раз дешевле, чем это делают профессиональные телевизионщики, сумел сделать такие фильмы, которые смотрят десятки и сотни миллионов человек»
Все же у блокировки могут быть серьёзные последствия. Огромная количество людей лишатся места, где они проводили большую часть времени. Получается, что люди лишаются как хлеба, так и зрелищ.
Постинтернет-эксперт и арт-дилер Антон Меркулов предлагает представить, что сейчас обеденный перерыв, а Ютуб больше не работает: «Миллион детей, подростков и взрослых достали свои гаджеты и смотрят что-то — как приготовить обед, мультики, интервью. Эти люди заняты потреблением информации. Их — миллионы. А теперь представьте себе — их этого лишают. Где оказываются люди после этого? На улице! Любой человек — продавщица в магазине, дворник на улице, мама с ребёнком на площадке — все смотрят Ютуб. И если им сильно помешать…»
«Соблазн закрыть усиливается, и вполне могу себе представить, что власть этому соблазну поддастся. Последствия будут значительными, но непредсказуемыми. Просто так это вряд ли проглотят. Если запрет выходить на улицу страна более или менее благополучно проглотила, сто тысяч вышли, сто тысяч не вышли. Ничего особенного, небо на землю не падает. Здесь речь идёт о десятках миллионов людей, и это довольно рискованно», — соглашается Дмитрий Орешкин.
Шансы того, что после отключения видеохостинга пользователи вернутся в телевизор ничтожно малы. «Зумеры» уже не пользуются ютубом, рассказывает Юрий Хохлов, у них есть ТикТок, Инстаграм и другие социальные сети. С развитием видео в онлайн-сервисах появляется возможность найти замену где-угодно.
Никто не дает точного ответа на вопрос, будет ли Ютуб запрещен в России.
«Я не могу решать за правительство РФ и ведомства, которые за это отвечают. Такое решение принять будет не очень легко и просто. Можно лишь представить, какой очередной крик поднимется по поводу ущемления и наступления на демократию в России. На подобные заявления уже мало кто реагирует, но тем не менее, принимают во внимание. Если такое решение будет прорабатываться, то будут взвешиваться все обстоятельства», — говорит Юрий Хохлов.
Ютуб и бизнес — неделимы
Частью тех «обстоятельств» являются огромное количество людей, зарабатывающих себе на жизнь создателем контента. С отключением Ютуба все блогеры, зарабатывающие творчеством, лишатся основного источника дохода, а кроме Ютуба платить им вряд ли кто-то будет. Сначала блокировка ударит по аполитичным блогерам, отмечает Дмитрий Орешкин: «Эта система настроит против себя большое количество людей, привыкших зарабатывать в Ютубе рассказами о том, как класть кирпичную кладку, как воспитывать собак, как вязать шапочки. Да, это серьёзный удар по тем, кто это себе выстроил, это выстрел в ногу»
Горящие желанием запретить Ютуб вряд ли думают о кондитерах и флористах. В случае блокировки, весь ущерб придется нести самим людям. На компенсацию не стоит и надеяться.
«Как правило, решение государственного органа, государственные обязательства прописываются сторонами в форс-мажорные обстоятельства, за которые ни одна из сторон не несёт ответственность. Соответственно, убытки ложатся на сторону, которая эти убытки понесла. Это бизнес-процессы. Как правило, это так.» — считает директор по правовым инициативам Фонда развития Интернет-инициатив Александра Орехович.
Политолог Екатерина Шульман считает, отключение видеосервиса крайне маловероятным. Если это возможно реализовать, это не значит, что так и будет. Шульман считает, что именно деньги, которые люди там зарабатывают, являются целью государства. По этой причине стоит ждать, что скоро придется выплачивать налоги за доход с Ютуба.
«С одной стороны, это деньги, с которых хочется брать налоги, с другой — это в некоторой степени финансовая свобода, например, для журналистов, которая может их сделать потенциально независимыми. Это некий альтернативный работодатель, который не подконтролен Российской Федерации», — рассказывает политолог.
Катастрофа библейского масштаба
В России большого шума история с «Дойче велле» не наделала, так как главной целью этой акции было устрашение заграничных политиков. Никаких последствий у блокировки телеканала не будет.
Ситуация с видеохостингом отчасти напоминает недовольства по поводу QR-кодов. Введение QR-кодов противоречило интересам как простого народа, так и элиты, поэтому регионы просили федеральный центр не вводить коды. В случае с пользователями видеоконтента, можно согласиться с Дмитрием Орешкиным, что с Ютубом «народ и партия», но есть, граждане и элиты, совсем не едины:
«Консолидированного выступления нижнего уровня номенклатуры я совершенно не ожидаю. Это будет чисто гражданский протест. Здесь митинги будут стихийные, их проще будет разгонять и труднее их собрать».
«Я считаю, что если блокировать Ютуб, то это приведёт к катастрофе библейского масштаба. Восстанут все. Спасибо большое Ютубу, мы все заняты тем, что видим в нём и смотрим бесконечные ролики, а не делаем что-либо ещё», — считает Антон Меркулов.