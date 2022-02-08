Давыдов: Прошлый год для Башкирской содовой компании стал самым успешным в ее истории

Posted 8 февраля 2022, 08:17
Published 8 февраля 2022, 08:17
Modified 1 сентября 2022, 04:46
Updated 1 сентября 2022, 04:46
Как сообщает newizv.ru со ссылкой на данные Давыдова, в рублевом эквиваленте общий объем выпущенной на предприятии продукции вырос более чем на 20 процентов, до 58,1 миллиарда рублей. Следствием этого стал и серьезный рост выручки — до 58,9 миллиарда рублей. А также выросла и чистая прибыль, составив 15 миллиардов рублей.
Рост финансовых и производственных показателей компании был заметен и до, и во время пандемии. В 2020 году предприятие под руководством Эдуарда Давыдова смогло увеличить не только выручку, но и прибыль, нарастив ее на 1,1 миллиарда рублей. В прошлом году рост этого показателя составил еще почти два миллиарда рублей.
По мнению многих экспертов, именно благодаря нынешнему генеральному директору компании она смогла не только удержать взятые темпы, но и показать такие серьезные результаты. В том числе за счет модернизации производства, которая началась в БСК еще в 2019 году.
Немалое внимание руководством предприятия уделяется экологии. В минувшем году по распоряжению Давыдова была произведена установка новых газовых хроматографов, позволяющих контролировать состояние воздуха и водных объектов. Также идет разработка комплексных мероприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду.
По итогам минувшего года средняя зарплата сотрудников предприятия выросла на 16 процентов, серьезно превысив уровень инфляции и составив 54,5 тысячи рублей в месяц. Для сравнения: размер средней зарплаты в Республике Башкирии за девять месяцев прошлого года составил 40,4 тысячи рублей. В этом году размер зарплаты в БСК вырос еще на 12 процентов. И еще более 2,7 миллиарда рублей предприятие потратило в прошлом году на реализацию различных социальных программ.
“Прошлые достижения мотивируют идти дальше, к новым целям», - говорит Давыдов. Тем более предприятие обладает для этого всем необходимым. Вместе со специалистами «ВЭБ Инжиниринга», который входит в госкорпорацию «ВЭБ.РФ», удалось разработать Программу стратегического развития компании до 2030 года, предполагающую помимо дальнейшей модернизации оборудования появление абсолютно новых производственных линий.
Еще один новый крупный проект, реализуемый БСК в партнерстве с Казахстаном, - производство пигментного диоксида титана хлорным способом. В декабре соглашение о создании совместного предприятия АО "БСК" и АО "Каустик" из Павлодара было подписано руководством двух компаний. Используя поддержку своих государств, они планируют создать высокотехнологичные производства, связанные с комплексной переработкой сырья титаново-цирконовых месторождений Казахстана. При стоимости проекта в один миллиард долларов на новом предприятии планируется создать 1240 новых рабочих мест.
По информации Давыдова, общий объем инвестиций до 2031 года достигнет 250 миллиардов рублей.