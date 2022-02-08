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Posted 8 февраля 2022, 08:17

Published 8 февраля 2022, 08:17

Modified 1 сентября 2022, 04:46

Updated 1 сентября 2022, 04:46

Давыдов: Прошлый год для Башкирской содовой компании стал самым успешным в ее истории

8 февраля 2022, 08:17
Судя по опубликованному отчету АО «Башкирская содовая компания» (БСК) за прошлый год, он оказался самым успешным годом за все 70 лет существования предприятия. Под руководством гендиректора Эдуарда Давыдова компания по праву является флагманом отечественной химической отрасли.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на данные Давыдова, в рублевом эквиваленте общий объем выпущенной на предприятии продукции вырос более чем на 20 процентов, до 58,1 миллиарда рублей. Следствием этого стал и серьезный рост выручки — до 58,9 миллиарда рублей. А также выросла и чистая прибыль, составив 15 миллиардов рублей.

Рост финансовых и производственных показателей компании был заметен и до, и во время пандемии. В 2020 году предприятие под руководством Эдуарда Давыдова смогло увеличить не только выручку, но и прибыль, нарастив ее на 1,1 миллиарда рублей. В прошлом году рост этого показателя составил еще почти два миллиарда рублей.

По мнению многих экспертов, именно благодаря нынешнему генеральному директору компании она смогла не только удержать взятые темпы, но и показать такие серьезные результаты. В том числе за счет модернизации производства, которая началась в БСК еще в 2019 году.

Немалое внимание руководством предприятия уделяется экологии. В минувшем году по распоряжению Давыдова была произведена установка новых газовых хроматографов, позволяющих контролировать состояние воздуха и водных объектов. Также идет разработка комплексных мероприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам минувшего года средняя зарплата сотрудников предприятия выросла на 16 процентов, серьезно превысив уровень инфляции и составив 54,5 тысячи рублей в месяц. Для сравнения: размер средней зарплаты в Республике Башкирии за девять месяцев прошлого года составил 40,4 тысячи рублей. В этом году размер зарплаты в БСК вырос еще на 12 процентов. И еще более 2,7 миллиарда рублей предприятие потратило в прошлом году на реализацию различных социальных программ.

“Прошлые достижения мотивируют идти дальше, к новым целям», - говорит Давыдов. Тем более предприятие обладает для этого всем необходимым. Вместе со специалистами «ВЭБ Инжиниринга», который входит в госкорпорацию «ВЭБ.РФ», удалось разработать Программу стратегического развития компании до 2030 года, предполагающую помимо дальнейшей модернизации оборудования появление абсолютно новых производственных линий.

Еще один новый крупный проект, реализуемый БСК в партнерстве с Казахстаном, - производство пигментного диоксида титана хлорным способом. В декабре соглашение о создании совместного предприятия АО "БСК" и АО "Каустик" из Павлодара было подписано руководством двух компаний. Используя поддержку своих государств, они планируют создать высокотехнологичные производства, связанные с комплексной переработкой сырья титаново-цирконовых месторождений Казахстана. При стоимости проекта в один миллиард долларов на новом предприятии планируется создать 1240 новых рабочих мест.

По информации Давыдова, общий объем инвестиций до 2031 года достигнет 250 миллиардов рублей.

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