Давыдов: Прошлый год для Башкирской содовой компании стал самым успешным в ее истории

По итогам минувшего года средняя зарплата сотрудников предприятия выросла на 16 процентов, серьезно превысив уровень инфляции и составив 54,5 тысячи рублей в месяц. Для сравнения: размер средней зарплаты в Республике Башкирии за девять месяцев прошлого года составил 40,4 тысячи рублей. В этом году размер зарплаты в БСК вырос еще на 12 процентов. И еще более 2,7 миллиарда рублей предприятие потратило в прошлом году на реализацию различных социальных программ.