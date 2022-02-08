Индийские ученые начнут производить вакцину против «омикрона»

Как пишет 360tv.ru, разрешение на производство вакцины для ее изучения, тестирования и анализа было выдано Институту сыворотки Индии. Об этом сообщило издание РИА «Новости», ссылаясь на приказ генерального контролера по лекарственным средствам. «Со ссылкой на вашу заявку ознакомьтесь с настоящим разрешением на производство вакцины с наночастицами белка SARS-CoV-2 RS (COVID-19) с рекомбинантным спайковым белком (штамм „омикрон“)», — отмечается в документе.