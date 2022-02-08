vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля 2022, 13:56

Published 8 февраля 2022, 13:56

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Индийские ученые начнут производить вакцину против «омикрона»

8 февраля 2022, 13:56
В Индии начнут выпускать вакцину от штамма COVID-19 «омикрон». Медицинский регулятор стороны, генеральный контролер по лекарственным средствам, уже выдал одобрение ученым.

Как пишет 360tv.ru, разрешение на производство вакцины для ее изучения, тестирования и анализа было выдано Институту сыворотки Индии. Об этом сообщило издание РИА «Новости», ссылаясь на приказ генерального контролера по лекарственным средствам. «Со ссылкой на вашу заявку ознакомьтесь с настоящим разрешением на производство вакцины с наночастицами белка SARS-CoV-2 RS (COVID-19) с рекомбинантным спайковым белком (штамм „омикрон“)», — отмечается в документе.

Сотрудники института работали над вакциной против штамма «омикрон» совместно с компанией Novavax Inc. В январе они запросили разрешение у властей Индии на ее производство для проведения тестов.

Штамм «омикрон» обнаружили в странах Африки в ноябре прошлого года. Его отличительные черты — высокая заразность. Всемирная организация здравоохранения классифицировала данный штамп как вызывающий беспокойство. У заболевших «омикроном» чувствует себя усталым, у них болит голова, наблюдается ломота в теле и потливость.

#Новости#В мире
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика