Индийские ученые начнут производить вакцину против «омикрона»

Posted 8 февраля 2022, 13:56
Published 8 февраля 2022, 13:56
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Как пишет 360tv.ru, разрешение на производство вакцины для ее изучения, тестирования и анализа было выдано Институту сыворотки Индии. Об этом сообщило издание РИА «Новости», ссылаясь на приказ генерального контролера по лекарственным средствам. «Со ссылкой на вашу заявку ознакомьтесь с настоящим разрешением на производство вакцины с наночастицами белка SARS-CoV-2 RS (COVID-19) с рекомбинантным спайковым белком (штамм „омикрон“)», — отмечается в документе.
Сотрудники института работали над вакциной против штамма «омикрон» совместно с компанией Novavax Inc. В январе они запросили разрешение у властей Индии на ее производство для проведения тестов.
Штамм «омикрон» обнаружили в странах Африки в ноябре прошлого года. Его отличительные черты — высокая заразность. Всемирная организация здравоохранения классифицировала данный штамп как вызывающий беспокойство. У заболевших «омикроном» чувствует себя усталым, у них болит голова, наблюдается ломота в теле и потливость.