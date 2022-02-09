Недешёвое удовольствие: выгодно ли менять валюту в Сбербанке

На сайте Сбербанка легко найти официальный обменный курс, который предлагают в отделениях, на момент написания статьи он составляет 77,05 руб., а в Сбербанк-онлайн вы купите валюту за 76,73 руб. Но не всё так просто, как хотелось бы. Всё-таки Сбербанк — мастера пиара своих финансовых продуктов. Как мы помним, при красивой рекламе ставки по кредиту в размере 5,9% при детальном изучении мы узнаём, что такая ставка действует только первые три месяца, а после вы платите либо 10,9%, либо 12,9%. Спойлер: сотрудник нашей редакции смог получить потребительский кредит в Сбербанке под 16,2% со второго месяца выплат!