Недешёвое удовольствие: выгодно ли менять валюту в Сбербанке

Posted 9 февраля 2022, 04:09
Published 9 февраля 2022, 04:09
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Изучая вопрос обмена валюты, корреспондент «Восток-Медиа» обнаружил очень занятную статью Сбербанка, основной посыл которой — покупать валюту в онлайн-приложении Сбербанка дешевле, чем в офисе.
— Во-первых, при покупке через Сбербанк Онлайн вам не нужно ехать в отделение банка и ждать своей очереди — это существенная экономия времени. Во-вторых, в мобильном приложении или на сайте вы почти всегда сможете поменять валюту дешевле, — указывает Сбербанк.
В тексте сообщается, что 16 июня 2020 доллар при покупке с карты на валютный счет через Сбербанк Онлайн стоил 71,31 рубля. В этот же день в отделении банка при покупке наличных с карты цена доллара была выше — 73,51 рубля. Авторы этого информационного сообщения резонно замечают, что разница в 2 рубля была бы особенно чувствительной при покупке нескольких тысяч долларов.
Мы решили проверить данную информацию и разобраться, так ли это на самом деле. Как обычно бывает в подобных случаях, на словах — хорошо, а на деле — несколько иначе.
На сайте Сбербанка легко найти официальный обменный курс, который предлагают в отделениях, на момент написания статьи он составляет 77,05 руб., а в Сбербанк-онлайн вы купите валюту за 76,73 руб. Но не всё так просто, как хотелось бы. Всё-таки Сбербанк — мастера пиара своих финансовых продуктов. Как мы помним, при красивой рекламе ставки по кредиту в размере 5,9% при детальном изучении мы узнаём, что такая ставка действует только первые три месяца, а после вы платите либо 10,9%, либо 12,9%. Спойлер: сотрудник нашей редакции смог получить потребительский кредит в Сбербанке под 16,2% со второго месяца выплат!
Аналогичная ситуация и здесь — ставка в 76,73 рубля действует только при покупке валюты на сумму до 200 долларов. Свыше 200 долларов курс уже будет составлять 76,33 рубля, а от 1000 долларов — 76,18 рубля.
В отделении же при покупке валюты от 300 долларов 77,05 рубля стремительно превращаются в 75,54! А при покупке от 1000 — в 75,44 рубля. Учитывая, что те, кто едет за рубеж, явно будут покупать не менее 300 долларов, при покупке валюты онлайн явно существенно переплатят.
Аналогичная история будет и при продаже «зелени» — «чудеса» заканчиваются при пересечении рубежа в 300 долларов. Покупка/продажа евро тоже не стала исключением, покупать в офисе Сбербанка валюту перед отпуском гораздо выгоднее.
Ну и вишенка на торте — это расценки Сбербанка для конвертации валют при использовании банковской карты для совершения транзакции. Здесь вы «купите» валюту аж по 78,66 рубля, что очень дорого.
Поэтому указанная в конце статьи фраза: «При покупке валюты в отделении банка вы потратите чуть больше времени и денег…», как мы выяснили, мягко скажем, не совсем корректна.
Впрочем, обмен наличных в Сбербанке — в принципе удовольствие не из дешёвых. Если верить популярному среди владивостокцев сервису, то на дату публикации статьи Сбербанк занимал среди всех банков аж 14 строчку по выгодности операций с иностранной валютой.