Российский аналитик назвал целью публикации Moody’s о санкциях давление на Россию

«Я думаю, что цель — оказать информационно-психологическое давление на Россию. Эта истерика вокруг Украины неспроста. Я думаю, что цель заключается не в том, чтобы наложить дополнительный пакет санкций, он погоды не сделает. Даже возможное отключение от SWIFT — многие экономисты говорят, что Россия к этому готова», — отметил эксперт.