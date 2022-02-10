Российский аналитик назвал целью публикации Moody’s о санкциях давление на Россию

Posted 10 февраля 2022, 15:31
Published 10 февраля 2022, 15:31
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
По мнению эксперта, с целью приостановить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» Соединенные Штаты разжигают информационную кампания вокруг Украины. А вокруг Украины выстраиваются все кампании по очернению России. Об этом сообщает издание RT.
«Я думаю, что цель — оказать информационно-психологическое давление на Россию. Эта истерика вокруг Украины неспроста. Я думаю, что цель заключается не в том, чтобы наложить дополнительный пакет санкций, он погоды не сделает. Даже возможное отключение от SWIFT — многие экономисты говорят, что Россия к этому готова», — отметил эксперт.
Блохин добавил, что публикации о возможных наказаниях и их аналитика будут продолжаться для прессинга на Россию.
«Постоянное муссирование — это определенный элемент стратегии США», — резюмировал эксперт.