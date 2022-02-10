vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2022, 15:31

Published 10 февраля 2022, 15:31

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Российский аналитик назвал целью публикации Moody’s о санкциях давление на Россию

10 февраля 2022, 15:31
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал о цели статьи рейтингового агентства Moody’s о возможных санкциях против России при эскалации вокруг Украины.

По мнению эксперта, с целью приостановить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» Соединенные Штаты разжигают информационную кампания вокруг Украины. А вокруг Украины выстраиваются все кампании по очернению России. Об этом сообщает издание RT.

«Я думаю, что цель — оказать информационно-психологическое давление на Россию. Эта истерика вокруг Украины неспроста. Я думаю, что цель заключается не в том, чтобы наложить дополнительный пакет санкций, он погоды не сделает. Даже возможное отключение от SWIFT — многие экономисты говорят, что Россия к этому готова», — отметил эксперт.

Блохин добавил, что публикации о возможных наказаниях и их аналитика будут продолжаться для прессинга на Россию.

«Постоянное муссирование — это определенный элемент стратегии США», — резюмировал эксперт.

#Новости#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика