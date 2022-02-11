«Дикие люди»: виновники происшествия на новом пляже Владивостока попали на видео

Судя по кадрам, (к сожалению качество видео не позволяет с неопровержимой точностью утверждать, что всё так и было), двое мужчин прогуливались по набережной с собакой и решили опробовать новый гамак. Один из них прилег в сетку, а второй принялся его активно раскачивать. Несмотря на утверждение «Дирекции», что антивандальное крепление, по документам, рассчитано на 250 килограммов, законы физики никто не отменял. Гамак, предсказуемо, упал вместе с человеком. Стоит отметить, что мужчины всё же предприняли, хоть и бесплодные, попытки починить оборудование.