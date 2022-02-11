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Posted 11 февраля 2022, 11:28

Published 11 февраля 2022, 11:28

Modified 1 сентября 2022, 04:07

Updated 1 сентября 2022, 04:07

«Дикие люди»: виновники происшествия на новом пляже Владивостока попали на видео

11 февраля 2022, 11:28
Сюжет
Происшествие
История со сломанным оборудованием свежеотремонтированного пляжа во Владивостоке получила продолжение. В интернете были опубликованы кадры, при просмотре которых становится ясно как произошла поломка.

«Крепление гамака на набережной на Татарской оторвалось 10 февраля во время использования не по назначению – отдыхающие раскачивались в нём, как на качелях»

«Дирекция общественных пространств города Владивостока», которая занимается обустройством пляжа на набережной на Татарской поделилась со своими подписчиками в Instagram видеозаписью «с места преступления». Ролик был записан на расположенную поблизости камеру видеонаблюдения.

Судя по кадрам, (к сожалению качество видео не позволяет с неопровержимой точностью утверждать, что всё так и было), двое мужчин прогуливались по набережной с собакой и решили опробовать новый гамак. Один из них прилег в сетку, а второй принялся его активно раскачивать. Несмотря на утверждение «Дирекции», что антивандальное крепление, по документам, рассчитано на 250 килограммов, законы физики никто не отменял. Гамак, предсказуемо, упал вместе с человеком. Стоит отметить, что мужчины всё же предприняли, хоть и бесплодные, попытки починить оборудование.

— Дикие люди, — лаконично выразил своё отношение к произошедшему один из приморцев.

— К сожалению бережному отношению у нас люди не научены

В комментариях некоторые пользователи отметили одну любопытную деталь. Поблизости от места происшествия также установлены гамаки и люди в них беспрепятственно раскачиваются как на качелях. Причем делают это гораздо в более активной форме, чем двое мужчин, под одним из которых крепление гамака всё же оборвалось. некоторые комментаторы не исключают, что всё же при монтаже гамака была допущена ошибка.

— Никто даже внимания не обратил на происходящее в углу слева. Насколько сильно там раскачивают человека и ничего не отвалилось. Крепление слабое.

— Боюсь, произошедшее может сочетаться с плохим качеством материалов, увы.

Мнения комментаторов разделились, однако «Дирекция» в споры ввязываться не стала. Также подписчикам сообщили, что подрядчик уже занят устранением поломки.

Происшествие видно на 2:35

Ранее «Восток-Медиа» публиковало фотографии с места происшествия, которое сильно возмутило приморцев.

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