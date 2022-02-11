«Дикие люди»: виновники происшествия на новом пляже Владивостока попали на видео

Posted 11 февраля 2022, 11:28
Published 11 февраля 2022, 11:28
Modified 1 сентября 2022, 04:07
Updated 1 сентября 2022, 04:07
«Крепление гамака на набережной на Татарской оторвалось 10 февраля во время использования не по назначению – отдыхающие раскачивались в нём, как на качелях»
«Дирекция общественных пространств города Владивостока», которая занимается обустройством пляжа на набережной на Татарской поделилась со своими подписчиками в Instagram видеозаписью «с места преступления». Ролик был записан на расположенную поблизости камеру видеонаблюдения.
Судя по кадрам, (к сожалению качество видео не позволяет с неопровержимой точностью утверждать, что всё так и было), двое мужчин прогуливались по набережной с собакой и решили опробовать новый гамак. Один из них прилег в сетку, а второй принялся его активно раскачивать. Несмотря на утверждение «Дирекции», что антивандальное крепление, по документам, рассчитано на 250 килограммов, законы физики никто не отменял. Гамак, предсказуемо, упал вместе с человеком. Стоит отметить, что мужчины всё же предприняли, хоть и бесплодные, попытки починить оборудование.
— Дикие люди, — лаконично выразил своё отношение к произошедшему один из приморцев.
— К сожалению бережному отношению у нас люди не научены
В комментариях некоторые пользователи отметили одну любопытную деталь. Поблизости от места происшествия также установлены гамаки и люди в них беспрепятственно раскачиваются как на качелях. Причем делают это гораздо в более активной форме, чем двое мужчин, под одним из которых крепление гамака всё же оборвалось. некоторые комментаторы не исключают, что всё же при монтаже гамака была допущена ошибка.
— Никто даже внимания не обратил на происходящее в углу слева. Насколько сильно там раскачивают человека и ничего не отвалилось. Крепление слабое.
— Боюсь, произошедшее может сочетаться с плохим качеством материалов, увы.
Мнения комментаторов разделились, однако «Дирекция» в споры ввязываться не стала. Также подписчикам сообщили, что подрядчик уже занят устранением поломки.
Происшествие видно на 2:35
Ранее «Восток-Медиа» публиковало фотографии с места происшествия, которое сильно возмутило приморцев.