Глава МИД Британии насмешила россиян своим высказыванием о Воронеже и Ростове

Высказывание главы британского МИД мгновенно разлетелось по сети, вызвав шквал комментариев. Россияне наперебой делились мнениями об уровне образования в Британии в целом и о подготовке Трасс к переговорам с российским министром иностранных дел в частности. При этом многие вспоминали известные слова Михаила Задорнова об умственных способностях иностранцев.