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Posted 11 февраля 2022, 17:35

Published 11 февраля 2022, 17:35

Modified 1 сентября 2022, 04:07

Updated 1 сентября 2022, 04:07

Глава МИД Британии насмешила россиян своим высказыванием о Воронеже и Ростове

11 февраля 2022, 17:35
Жители России вовсю обсуждают на просторах интернета слова британского министра иностранных дел Лиз Трасс, которая в ходе встречи с российским главой МИД Сергеем Лавровым продемонстрировала низкий уровень образованности и незнание географии Российской Федерации.

Так, на вопрос Лаврова, признает ли Британия суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, Трасс безапелляционно заявила, что Лондон никогда этого не сделает, пишут «Народные новости».

Отмечается, что после этого заявления послу Британии в РФ Деборе Боннерт пришлось срочно поправить Лиз Трасс и сообщить своему министру иностранных дел, что Воронежская и Ростовская области изначально являются российскими территориями.

Высказывание главы британского МИД мгновенно разлетелось по сети, вызвав шквал комментариев. Россияне наперебой делились мнениями об уровне образования в Британии в целом и о подготовке Трасс к переговорам с российским министром иностранных дел в частности. При этом многие вспоминали известные слова Михаила Задорнова об умственных способностях иностранцев.

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