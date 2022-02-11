Глава МИД Британии насмешила россиян своим высказыванием о Воронеже и Ростове

Posted 11 февраля 2022, 17:35
Published 11 февраля 2022, 17:35
Modified 1 сентября 2022, 04:07
Updated 1 сентября 2022, 04:07
Так, на вопрос Лаврова, признает ли Британия суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, Трасс безапелляционно заявила, что Лондон никогда этого не сделает, пишут «Народные новости».
Отмечается, что после этого заявления послу Британии в РФ Деборе Боннерт пришлось срочно поправить Лиз Трасс и сообщить своему министру иностранных дел, что Воронежская и Ростовская области изначально являются российскими территориями.
Высказывание главы британского МИД мгновенно разлетелось по сети, вызвав шквал комментариев. Россияне наперебой делились мнениями об уровне образования в Британии в целом и о подготовке Трасс к переговорам с российским министром иностранных дел в частности. При этом многие вспоминали известные слова Михаила Задорнова об умственных способностях иностранцев.