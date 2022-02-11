На колесе обозрения в омском парке создадут условия для свиданий и деловых встреч

Отмечается, что кабинка для деловых встреч будет четырехместной, и в ней можно будет провести переговоры или мини-совещание, попутно насладившись видами на город с высоты птичьего полета. В ней планируется установить кожаные кресла, электрические розетки и тонированные стекла. А кабинку для романтических встреч обставят белыми диванами со стразами. Она будет называться «Свадебная», но в ней смогут встречаться и просто влюбленные парочки.