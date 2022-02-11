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Posted 11 февраля 2022, 17:03

Published 11 февраля 2022, 17:03

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

На колесе обозрения в омском парке создадут условия для свиданий и деловых встреч

11 февраля 2022, 17:03
В парке «Зеленый остров» города Омска установлено новое колесо обозрения, которое планируется использовать не совсем обычным образом. В частности, на нем будут обустроены VIP-кабинки, предназначенные для проведения деловых и романтических встреч.

Торги должны начаться в мае этого года, пишет infox.ru со ссылкой на аккаунт будущего омского парка «Вокруг света».

Отмечается, что кабинка для деловых встреч будет четырехместной, и в ней можно будет провести переговоры или мини-совещание, попутно насладившись видами на город с высоты птичьего полета. В ней планируется установить кожаные кресла, электрические розетки и тонированные стекла. А кабинку для романтических встреч обставят белыми диванами со стразами. Она будет называться «Свадебная», но в ней смогут встречаться и просто влюбленные парочки.

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