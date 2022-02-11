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Posted 11 февраля 2022, 10:02

Published 11 февраля 2022, 10:02

Modified 1 сентября 2022, 04:07

Updated 1 сентября 2022, 04:07

Репортер Херц рассказал о травле от русских после вопроса Большунову про допинг

11 февраля 2022, 10:02
Сюжет
Спорт
Журналист американского издания FasterSkier Натаниэль Херц пожаловался на российских фанатов. Ему не понравилась их реакция на вопрос о допинге, который он задал лыжнику Александру Большунову. Слова негодующего журналиста опубликовал VG.

По словам репортера, он не имел в виду конкретно Большунова, а обобщил всех российских спортсменов, пишет 360tv.ru. По мнению журналиста, данный вопрос уместен после скандала с допингом в Сочи. При этом он столкнулся с пожеланиями смерти в свой адрес. «Кто-то с русским именем прислал мне пожелание смерти. В других соцсетях тоже были недружелюбные комментарии. Мне никогда прежде не желали смерти. Ситуация немного нервирует», — отметил Херц.

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне 6 февраля, выиграв у обладателя серебра 1 минуту и 11 секунд. В ходе пресс-конференции в Херц спросил Большунова, как тот относится к применению запрещенных препаратов. В ответ спортсмен из России назвал вопрос некрасивым и посоветовал репортеру просто побывать на его тренировки. Телеведущий Дмитрий Губерниев и вовсе отметил, что Херц — идиот.

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