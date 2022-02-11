Репортер Херц рассказал о травле от русских после вопроса Большунову про допинг

Posted 11 февраля 2022, 10:02
Published 11 февраля 2022, 10:02
Modified 1 сентября 2022, 04:07
Updated 1 сентября 2022, 04:07
По словам репортера, он не имел в виду конкретно Большунова, а обобщил всех российских спортсменов, пишет 360tv.ru. По мнению журналиста, данный вопрос уместен после скандала с допингом в Сочи. При этом он столкнулся с пожеланиями смерти в свой адрес. «Кто-то с русским именем прислал мне пожелание смерти. В других соцсетях тоже были недружелюбные комментарии. Мне никогда прежде не желали смерти. Ситуация немного нервирует», — отметил Херц.
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне 6 февраля, выиграв у обладателя серебра 1 минуту и 11 секунд. В ходе пресс-конференции в Херц спросил Большунова, как тот относится к применению запрещенных препаратов. В ответ спортсмен из России назвал вопрос некрасивым и посоветовал репортеру просто побывать на его тренировки. Телеведущий Дмитрий Губерниев и вовсе отметил, что Херц — идиот.