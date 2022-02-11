Российские ветераны разделяют беспокойство властей действиями США и НАТО в Европе

Posted 11 февраля 2022, 19:28
Published 11 февраля 2022, 19:28
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
В документе указано, что ветераны от имени многочисленных ветеранских организаций уполномочены заявить о том, что весь российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена являлся и всегда будет становым хребтом нашего великого Отечества, объединяя в себе лучших представителей всех народов страны, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению ее защиты и безопасности.
Также в заявлении отмечается стремление Североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО, что является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но прежде всего - для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины.
Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью разделяют обеспокоенность руководства государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны.
Ветеранские организации считают полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс.
Также ветераны заявили о поддержке всеми членами многочисленных ветеранских организаций реализуемых Верховным главнокомандующим шагов, касающихся обеспечения глобальной стабильности и неделимой безопасности в Европе, поставленных в результате последовательной враждебной политики США и НАТО под самую серьёзную угрозу со времен Второй мировой войны.
Участники организаций призывают всех ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов, участников боевых действий, настоящих патриотов Родины, несмотря на имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить офицерское братство, к сплочению ради будущего нашей Отчизны.
Заявление подписали председатели ведущих ветеранских организаций Российской Федерации: председатель совета ОООВ ВС РФ генерал армии В. Ф. Ермаков, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Э. В. Тодуа, зампредседателя Московского городского совета ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-полковник Р. С. Акчурин, президент Международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» С. М. Бирюков, председатель Московской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» П. П. Петров.