Российские ветераны разделяют беспокойство властей действиями США и НАТО в Европе

В документе указано, что ветераны от имени многочисленных ветеранских организаций уполномочены заявить о том, что весь российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена являлся и всегда будет становым хребтом нашего великого Отечества, объединяя в себе лучших представителей всех народов страны, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению ее защиты и безопасности.