«Дядька в рубашке родился»: во Владивостоке авто едва не влетело в пешехода

Posted 12 февраля 2022, 02:34
Published 12 февраля 2022, 02:34
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
На съемке видно, что пожилой человек спокойно шёл по тротуару, как вдруг за его спиной прямо на пешеходную зону вылетел автомобиль. Удар был очень сильным — от машины отлетело несколько запчастей — ни одна из них не задела мужчину. В итоге тот просто ушёл.
Недалеко также проходил ещё один пешеход — мужчина помоложе, который отбежал на безопасное расстояние.
Горожане обсудили необычную ситуацию в паблике dpskontrol125rus.
«Мужик в рубахе родился — ещё бы пара секунд — и всё»;
«Как повезло дядьке!»;
«Сурфа на 180 градусов развернуть! С какой скоростью он летел?!»;
«Дядьке сегодня нужно стопарик выпить!»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 56-летний водитель ехал со стороны улицы Путятинская в направлении Чичерина в посёлке Трудовое. В это время шестилетняя девочка пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода — водитель сбил её. В итоге у девочки зафиксировано несколько травм.