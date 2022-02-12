«Дядька в рубашке родился»: во Владивостоке авто едва не влетело в пешехода

На съемке видно, что пожилой человек спокойно шёл по тротуару, как вдруг за его спиной прямо на пешеходную зону вылетел автомобиль. Удар был очень сильным — от машины отлетело несколько запчастей — ни одна из них не задела мужчину. В итоге тот просто ушёл.