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Posted 12 февраля 2022, 02:34

Published 12 февраля 2022, 02:34

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

«Дядька в рубашке родился»: во Владивостоке авто едва не влетело в пешехода

12 февраля 2022, 02:34
Сюжет
ДТП
На Народном проспекте во Владивостоке мужчина чудом избежал столкновения с машиной. Кадры ДТП попали на видеорегистратор очевидца.

На съемке видно, что пожилой человек спокойно шёл по тротуару, как вдруг за его спиной прямо на пешеходную зону вылетел автомобиль. Удар был очень сильным — от машины отлетело несколько запчастей — ни одна из них не задела мужчину. В итоге тот просто ушёл.

Недалеко также проходил ещё один пешеход — мужчина помоложе, который отбежал на безопасное расстояние.

Горожане обсудили необычную ситуацию в паблике dpskontrol125rus.

«Мужик в рубахе родился — ещё бы пара секунд — и всё»;

«Как повезло дядьке!»;

«Сурфа на 180 градусов развернуть! С какой скоростью он летел?!»;

«Дядьке сегодня нужно стопарик выпить!»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 56-летний водитель ехал со стороны улицы Путятинская в направлении Чичерина в посёлке Трудовое. В это время шестилетняя девочка пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода — водитель сбил её. В итоге у девочки зафиксировано несколько травм.

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#Новости#Видео#ДТП
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