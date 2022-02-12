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Posted 12 февраля 2022, 06:00

Published 12 февраля 2022, 06:00

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Женщина громко кутила с друзьями в Приморье, а утром раскаялась

Женщина громко кутила с друзьями в Приморье, а утром раскаялась

12 февраля 2022, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Полиция пришла домой к женщине по адресу, который указали её соседи. На шум и крики пожаловались соседи буйной горожанки.

В полиции рассказали, что жалобы на поведение дамы разместили в социальных сетях её соседи. Они отмечали, что в квартире выпивали, шумели вечером и мешали спать всем вокруг.

Стражи порядка прибыли по указанному адресу и установили, что в квартире живёт 40-летняя женщина и её восьмилетний сын. В мусорных пакетах были бутылки из-под алкоголя. Хозяйка квартиры призналась, что накануне к ней приходили гости — и она действительно «гуляла» с ними.

С горожанкой провели профилактическую беседу и выписали административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы об этом направили в комиссию ПДН.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что десятилетний ребёнок пострадал во время пожара в Находке. Сообщается, что загорелся двухэтажный многоквартирный дом на улице Пржевальского.

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