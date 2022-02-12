Женщина громко кутила с друзьями в Приморье, а утром раскаялась

Стражи порядка прибыли по указанному адресу и установили, что в квартире живёт 40-летняя женщина и её восьмилетний сын. В мусорных пакетах были бутылки из-под алкоголя. Хозяйка квартиры призналась, что накануне к ней приходили гости — и она действительно «гуляла» с ними.