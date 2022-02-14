На муниципальную службу в Находке принят преступник?

Они ссылаются на публикацию десятилетней давности в «Коммерсанте», где старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская сообщала о том, что начальник отделения по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков ОРЧ уголовного розыска Находкинского городского ОМВД РФ Александр Черных был приговорён судом к 2 годам шести месяцам лишения свободы. Основанием стало его мошенничество — вымогательство денег за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, которому офицер сам и подбросил нечто похожее за на запрещённое к обороту вещество.