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Posted 14 февраля 2022, 06:45

Published 14 февраля 2022, 06:45

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

На муниципальную службу в Находке принят преступник?

На муниципальную службу в Находке принят преступник?

14 февраля 2022, 06:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бывший «сиделец» обнаружен авторами одного из инстаграм-пабликов Находки в кресле начальника отдела транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством». Городские власти не смогли прокомментировать такое назначение муниципальным служащим бывшего преступника.

По информации nakhodka_tv, новый работник подведомственной мэрии Находки структуры выступал перед местными депутатами на прошедшем накануне обсуждении работы общественного транспорта.

«Отвечал перед депутатами новый начальник отдела транспорта и связи Александр Черных. Гуглим… А там красотища сплошная», — пишут авторы поста.

Они ссылаются на публикацию десятилетней давности в «Коммерсанте», где старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская сообщала о том, что начальник отделения по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков ОРЧ уголовного розыска Находкинского городского ОМВД РФ Александр Черных был приговорён судом к 2 годам шести месяцам лишения свободы. Основанием стало его мошенничество — вымогательство денег за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, которому офицер сам и подбросил нечто похожее за на запрещённое к обороту вещество.

На официальном сайте администрации НГО Александр Иванович Черных действительно указан как начальник отдела транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством».

Корреспондент «Восток-Медиа» по служебному номеру попытался узнать, одно ли он лицо с некогда осуждённым сотрудником полиции.

— Мы пока никак не комментируем, — парировал Александр Черных и бросил трубку.

Недавно назначенная мэром Находки Тимуром Магинским своим заместителем — начальником управления внешних коммуникаций Вера Валевич также не дала официальной позиции своего шефа. Сославшись на совещание, Вера Николаевна пообещала перезвонить, когда — не уточнила.

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