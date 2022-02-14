В Артёме водитель, продавец, журналист и сотрудник мэрии разбудили красавицу

— Как только в мае прошлого года мы сыграли премьеру — спектакль «Старым казачьим способом» (16+), — рассказала актриса Приморского краевого театра имени Горького и режиссёр Народного театра Артёма Яна Мялк, — нас сразу стали спрашивать, каким будет второй. Мы же ставили себе главную задачу — сохранить коллектив, ведь все наши участники где-то работают… Мы немного волновались, захотят ли они продолжать отдавать свободное время (три репетиции в неделю!) театру… И оказалось, что магия театра их увлекла, чему, на мой взгляд, немало способствовало и то, что с помощью администрации Артёма мы съездили на гастроли в ДК АртёмГРЭС. Можно сказать, что мы почти на 80 процентов сохранили коллектив и вот уже играем второй спектакль. Наши артисты выросли, они уже свои на сцене.