В Артёме водитель, продавец, журналист и сотрудник мэрии разбудили красавицу

Posted 14 февраля 2022, 04:49
Published 14 февраля 2022, 04:49
Modified 1 сентября 2022, 04:44
Updated 1 сентября 2022, 04:44
Взглянуть на спектакль, в котором играют «не народные артисты, а артисты из народа» — водитель, продавец, журналист, менеджер, сотрудник администрации Артёма, пенсионер, домохозяйка — пришли глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, главный режиссёр Приморского краевого академического театра Ефим Звеняцкий, художественный руководитель проекта «Народные театры Приморья», другие известные в крае лица, но главное — пришли просто жители этого города угольщиков, те самые, для которых такой молодой ещё Народный театр стал родным, превратился в часть жизни, важную и необходимую.
— Как только в мае прошлого года мы сыграли премьеру — спектакль «Старым казачьим способом» (16+), — рассказала актриса Приморского краевого театра имени Горького и режиссёр Народного театра Артёма Яна Мялк, — нас сразу стали спрашивать, каким будет второй. Мы же ставили себе главную задачу — сохранить коллектив, ведь все наши участники где-то работают… Мы немного волновались, захотят ли они продолжать отдавать свободное время (три репетиции в неделю!) театру… И оказалось, что магия театра их увлекла, чему, на мой взгляд, немало способствовало и то, что с помощью администрации Артёма мы съездили на гастроли в ДК АртёмГРЭС. Можно сказать, что мы почти на 80 процентов сохранили коллектив и вот уже играем второй спектакль. Наши артисты выросли, они уже свои на сцене.
— Вот уже вторая премьера в Народном театре Артёма — и радостно видеть, какой большой интерес она вызывает у жителей, — отметил и Ефим Звеняцкий. — Я рад, что это произошло и что проект народных театров развивается в крае, скоро премьеры состоятся в Арсеньеве и Дальнегорске. Кстати, руководители этих театров также приехали в Артём, чтобы посмотреть на то, что получилось у коллег. Ещё хочется отметить ту помощь и поддержку, которую оказывает проекту Вячеслав Квон.
«Спящая красавица» получилась яркой, волшебной, наполненной спецэффектами и музыкой постановкой. Большую помощь в работе коллегам оказал театр имени Горького — над спектаклем работали и мастера по свету, и звукорежиссёр, и костюмеры из этого коллектива.
— Я абсолютно не творческий человек, но отлично понимаю важность народного театра в городе, — сказал Вячеслав Квон, глава Артёмовского городского округа. — Потому и поддержал проект, хотя замечу, что мое личное участие в проекте минимальное. Основные усилия приложили театр имени Горького, Ефим Звеняцкий, Яна Мялк и Марина Волкова.
Сегодня у нас вторая премьера. Наши артисты просто живут этой радостью, они настолько увлечены этим, мне постоянно в вотсап присылают кадры с репетиций, и это прекрасно, когда людей так объединяет общая идея, общее творчество. Они стали сплоченным коллективом артистов -не по профессию, но по призванию. Кроме того, в эту орбиту втягиваются их родные и знакомые, друзья, которые ждут премьеры, волнуются… Театр в городе — это как жемчужинка в раковине, без неё что-то не так. Театр в городе — это как барьер перед тем негативом, которого нам хватает в жизни, то светлое и позитивное, что несёт с собой искусство.
У меня изначально не было сомнений в том, что проект будет реализован и что на выходе мы получим настоящий высокохудожественный спектакль. Риска никакого не было. Кроме одного — мы волновались, что на кастинг не придут мужчины. Но первый же отбор в труппу нас успокоил. Сильный пол с интересом откликнулся. Хотел бы я выйти на сцену? Не думаю, что у меня получилось бы… Но это интересно.
Отмечу, что проект народных театров имеет мощную поддержку. И мы стараемся в меру возможности. Да, театр требует финансов. Поэтому на этот год мы в бюджете предусмотрим финансирование, чтобы жизнь Народного театра продолжалась, чтобы наш коллектив мог обмениваться опытом и даже гастролями с другими народными театрами края, наметили мы такие цели.
По окончании спектакля жители Артёма долго бисировали, несли и несли на сцену букеты — ни один артист обделённым не остался. И это лучше любых слов говорит о том, что значит Народный театр в жизни города.
— Я точно могу сказать, что проект «Народные театры Приморья» действительно нужен людям, это доказано жизнью и нашим опытом. Знаете, как гордо говорят жители Артёма: «У нас есть театр!». Мы идём дальше, развиваемся и уже строим планы на будущее, на третий спектакль, — сказала Яна Мялк. — И отметьте, пожалуйста, что Народному театру Артёма нужны трое-четверо молодых талантливых человека 22-25 лет, которые хотели бы попробовать себя в качестве артистов.
Кстати. 19 и 20 марта состоится первая премьера Народного театра Арсеньева — здесь будет показан спектакль «Цирк зажигает огни» (16+), а 9 и 10 апреля на первый спектакль пригласит публику Народный театр Дальнегорска — «Восемь любящих женщин» (16+).