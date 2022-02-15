Беглов: Нужно отстранить «липовых подрядчиков» от уборки улиц Петербурга

Как отметило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по уголовным делам в качестве подозреваемых проходят семь руководителей предприятий коммунального хозяйства и организаций-подрядчиков. Все они должны были обслуживать территории в Василеостровском и Адмиралтейском районах города. Им выделили средства на уборку из бюджета мэрии, однако работы так и не выполнили.