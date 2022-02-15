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Posted 15 февраля 2022, 13:14

Published 15 февраля 2022, 13:14

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Беглов: Нужно отстранить «липовых подрядчиков» от уборки улиц Петербурга

15 февраля 2022, 13:14
Частные предприятия не должны убирать улицы, вывозить мусор и строить метро в Санкт-Петербурге. Всем этим должны заниматься городские структуры, заявил в своем обращении к жителям губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Петербург».

По словам Беглова, он планирует продолжать начатые им реформы по передаче полномочий для реализации жизнеобеспечения города муниципальным структурам. «Управлять уборкой улиц город должен напрямую — без „мертвых душ“, липовых подрядчиков и фальшивых контрактов. То же самое относится к уборке мусора, да и к другим важных отраслям», — сказал губернатор Петербурга.

По его словам, в 2022 году с улиц Петербурга собрали свыше 3,4 млн кубометров снега, что стало рекордом за последние 10 лет. Все собранные осадки направили в снегоплавильные пункты, которые губернатор пообещал продолжить строить. Об этом пишет 360tv.ru.

Беглов сообщил, что на прошедшей неделе в ряде организаций, отвечающих за уборку улиц от снега и содержание домов, начались проверки. По их результатам завели уголовные дела из-за хищения средств, выделенных на уборку снега и наледи.

Как отметило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по уголовным делам в качестве подозреваемых проходят семь руководителей предприятий коммунального хозяйства и организаций-подрядчиков. Все они должны были обслуживать территории в Василеостровском и Адмиралтейском районах города. Им выделили средства на уборку из бюджета мэрии, однако работы так и не выполнили.

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