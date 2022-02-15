Культура непрерывных улучшений

Напомним, нацпроект «Производительность труда» утвержден указом Президента России Владимира Путина в 2018 году. Основная задача проекта — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает в себя финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, которую предлагают такие структуры, как Федеральный центр компетенций и сеть Региональных центров.