Культура непрерывных улучшений

Posted 15 февраля 2022, 01:25
Published 15 февраля 2022, 01:25
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
В рамках национального проекта по повышению производительности труда в Находкинском морском рыбном порту стартовала реконструкция участка средств малой механизации (СММ), выбранного в качестве эталонного участка в открытом проекте по улучшению. Работы проводятся при участии рабочей группы и специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Приморского края.
В настоящий момент идёт полная замена старого разрушенного бетонного покрытия на новое с применением армирования. Установлены дополнительные посты зарядки электропогрузчиков. После окончания бетонных работ начнётся установка новых стеллажей для зарядки батарей электропогрузчиков. Это увеличит количество одновременно заряжаемых машин, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойное ведение погрузочно-разгрузочных работ в порту.
Кроме того, внедряется система выдачи/приёмки СММ через введение электронного журнала с отметкой через цифровой пропуск, — прокомментировал главный механик порта Иван Мучкин.
Региональный центр компетенций — оператор национального проекта «Производительность труда» в Приморье. Центр оказывает адресную помощь предприятиям-участникам проекта, помогает крупным и средним компаниям внедрить технологии и инструменты бережливого производства. С помощью специалистов РЦК можно значительно увеличить объем производства без расходов на новое оборудование, оптимизировать производственные процессы, минимизировать все виды потерь и увеличить выручку.
Напомним, нацпроект «Производительность труда» утвержден указом Президента России Владимира Путина в 2018 году. Основная задача проекта — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает в себя финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, которую предлагают такие структуры, как Федеральный центр компетенций и сеть Региональных центров.