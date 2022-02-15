vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2022, 01:25

Published 15 февраля 2022, 01:25

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Культура непрерывных улучшений

15 февраля 2022, 01:25
Сюжет
Предприниматели
Находкинский морской торговый порт и РЦК продолжают работу по внедрению инструментов бережливого производства.

В рамках национального проекта по повышению производительности труда в Находкинском морском рыбном порту стартовала реконструкция участка средств малой механизации (СММ), выбранного в качестве эталонного участка в открытом проекте по улучшению. Работы проводятся при участии рабочей группы и специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Приморского края.

В настоящий момент идёт полная замена старого разрушенного бетонного покрытия на новое с применением армирования. Установлены дополнительные посты зарядки электропогрузчиков. После окончания бетонных работ начнётся установка новых стеллажей для зарядки батарей электропогрузчиков. Это увеличит количество одновременно заряжаемых машин, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойное ведение погрузочно-разгрузочных работ в порту.

Кроме того, внедряется система выдачи/приёмки СММ через введение электронного журнала с отметкой через цифровой пропуск, — прокомментировал главный механик порта Иван Мучкин.

Региональный центр компетенций — оператор национального проекта «Производительность труда» в Приморье. Центр оказывает адресную помощь предприятиям-участникам проекта, помогает крупным и средним компаниям внедрить технологии и инструменты бережливого производства. С помощью специалистов РЦК можно значительно увеличить объем производства без расходов на новое оборудование, оптимизировать производственные процессы, минимизировать все виды потерь и увеличить выручку.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» утвержден указом Президента России Владимира Путина в 2018 году. Основная задача проекта — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает в себя финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, которую предлагают такие структуры, как Федеральный центр компетенций и сеть Региональных центров.

Материалы по теме
Знания — производительность. Руководители проектов РЦК повысили свои компетенцииРЦК обучает ВИАНГ инструментам бережливого производства
#Новости#Общество#Бизнес#Предприниматели#Предпринимательство#Порт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика