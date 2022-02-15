Нутро выворачивает: золотые плоды «уральских гор» разочаровали жителей Владивостока

Ранее «Восток-Медиа» писало об очень дорогой курятине — в одном из супермаркетов, судя по всему, ошиблись, наклеивая ценник. Дело в том, что вес бедра указан колоссальный — восемь килограммов. От него идёт и баснословная цена самой подложки — 1653 рубля.