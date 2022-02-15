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Posted 15 февраля 2022, 07:44

Published 15 февраля 2022, 07:44

Modified 1 сентября 2022, 04:44

Updated 1 сентября 2022, 04:44

Нутро выворачивает: золотые плоды «уральских гор» разочаровали жителей Владивостока

15 февраля 2022, 07:44
Сюжет
Цены
Жители Владивостока были ошарашены увиденным в магазине — покупателям попались помидоры по цене 99 рублей за 100 грамм, привезённые из Екатеринбурга.

Как уточнили очевидцы, качество помидоров оставляет желать лучшего. В доказательство своих слов они приложили фотографии помидоров — местами с гнильцой, мятые и немного недозревшие.

Несмотря на баснословный ценник, никаких мыслей о качестве они не вызывали.

В комментариях blog.vladivostok автор спросил, покупал ли уже кто-то чудо-овощи.

«Скоро и бананы с уральских гор подъедут. А потом и кофе»;

«Это выходит, килограмм гнилых помидор аж за косарь?»;

«Сегодня покупала помидоры, 290 рублей за килограмм. Не понимаю, откуда эта инфа во всех лентах»;

«Не биты, не крашены, ахаха»;

«Овощи дороже мяса»;

«Перемороженные, гнилые помидоры. Даже смотреть мерзко, нутро выворачивает».

Ранее «Восток-Медиа» писало об очень дорогой курятине — в одном из супермаркетов, судя по всему, ошиблись, наклеивая ценник. Дело в том, что вес бедра указан колоссальный — восемь килограммов. От него идёт и баснословная цена самой подложки — 1653 рубля.

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#Новости#Общество#Цены
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