Нутро выворачивает: золотые плоды «уральских гор» разочаровали жителей Владивостока

Posted 15 февраля 2022, 07:44
Published 15 февраля 2022, 07:44
Modified 1 сентября 2022, 04:44
Updated 1 сентября 2022, 04:44
Как уточнили очевидцы, качество помидоров оставляет желать лучшего. В доказательство своих слов они приложили фотографии помидоров — местами с гнильцой, мятые и немного недозревшие.
Несмотря на баснословный ценник, никаких мыслей о качестве они не вызывали.
В комментариях blog.vladivostok автор спросил, покупал ли уже кто-то чудо-овощи.
«Скоро и бананы с уральских гор подъедут. А потом и кофе»;
«Это выходит, килограмм гнилых помидор аж за косарь?»;
«Сегодня покупала помидоры, 290 рублей за килограмм. Не понимаю, откуда эта инфа во всех лентах»;
«Не биты, не крашены, ахаха»;
«Овощи дороже мяса»;
«Перемороженные, гнилые помидоры. Даже смотреть мерзко, нутро выворачивает».
Ранее «Восток-Медиа» писало об очень дорогой курятине — в одном из супермаркетов, судя по всему, ошиблись, наклеивая ценник. Дело в том, что вес бедра указан колоссальный — восемь килограммов. От него идёт и баснословная цена самой подложки — 1653 рубля.