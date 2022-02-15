По уши в «Зелёнке»: один день из жизни рынка подержанных авто во Владивостоке

С продажами всё не так уж и гладко. Несмотря на то, что даже в будний день рынок не пустует, продавцы жалуются на невысокий спрос. Связывают это с резким скачком цен из-за высоких пошлин, пандемии и нестабильным долларом: «Авто 2010 года всего на 100 тысяч дешевле машины той же марки 2016 года. Где такое видано» — говорит один из продавцов.