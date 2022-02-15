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Posted 15 февраля 2022, 12:38

Published 15 февраля 2022, 12:38

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

«Развод из 90-х»: приморская ОПГ грабила иностранцев

«Развод из 90-х»: приморская ОПГ грабила иностранцев

15 февраля 2022, 12:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Группа мошенников из Приморья грабила иностранцев, использую «классическую схему из 90-х». На счету троих местных жителей не менее 10 преступлений.

Следствие выяснило, что трое жителей Приморья промышляли грабежом иностранцев более полугода: с апреля по ноября 2020 года. Перед своей жертвой они разыгрывали практически целый спектакль. Один из мошенников якобы терял «куклу» — свёрток с муляжом денег. Второй участник группы его «находил» в момент, когда поблизости находилась жертва и предлагал тому поделить деньги пополам. Через некоторое время «самый рассеянный» возвращался, якобы обнаружив пропажу. Он требовал вернуть ему деньги и объявлял, что часть денег пропала. В ходе конфликта у жертвы требовали вывернуть карманы. Таким образом злоумышленники получали доступ ко всем личным вещам и финансам своей жертвы и попросту их похищали. Иностранец в это время пребывал в шоковом состоянии и даже не замечал, что его «обули» на ровном месте.

За всё время мошенникам удалось собрать подобным образом около 160 тысяч рублей. Примечательно, что в ходе предварительного расследования, потерпевшим полностью возместили ущерб.

Тем не менее, правоохранители наложили арест на денежные средства злоумышленников на время расследования.

Прокуратура уже вынесла обвинительное заключение. В дальнейшем делом займется Первореченский районный суд Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пропаже пожилого мужчины, которого нашли слишком поздно. Тем не менее полиции и следкому пришлось приложить немало усилий, чтобы установить преступника.

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#Новости#Мошенничество#Прокуратура#Грабеж#Преступление
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