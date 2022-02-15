«Развод из 90-х»: приморская ОПГ грабила иностранцев

Следствие выяснило, что трое жителей Приморья промышляли грабежом иностранцев более полугода: с апреля по ноября 2020 года. Перед своей жертвой они разыгрывали практически целый спектакль. Один из мошенников якобы терял «куклу» — свёрток с муляжом денег. Второй участник группы его «находил» в момент, когда поблизости находилась жертва и предлагал тому поделить деньги пополам. Через некоторое время «самый рассеянный» возвращался, якобы обнаружив пропажу. Он требовал вернуть ему деньги и объявлял, что часть денег пропала. В ходе конфликта у жертвы требовали вывернуть карманы. Таким образом злоумышленники получали доступ ко всем личным вещам и финансам своей жертвы и попросту их похищали. Иностранец в это время пребывал в шоковом состоянии и даже не замечал, что его «обули» на ровном месте.