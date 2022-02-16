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Posted 16 февраля 2022, 01:17

Published 16 февраля 2022, 01:17

Modified 1 сентября 2022, 04:08

Updated 1 сентября 2022, 04:08

Тематическое фото

Устроиться на работу в «ТГК-14» теперь можно через сайт компании

16 февраля 2022, 01:17
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Новый раздел «Работай в ТГК», открытый на сайте крупной теплоснабжающей компании, адресован тем, кто готов трудиться в сфере энергетики на предприятиях двух регионов — Забайкальского края и Бурятии.

Открыв раздел вакансий, соискатели смогут не только узнать о требованиях, предъявляемых к работникам, но и об условиях труда. Здесь же предусмотрена форма для заполнения анкеты и возможность отослать резюме напрямую работодателю. Далее с соискателями работает непосредс твенно начальник отдела кадровой политики Елена Семёнова. Она рассказала, что после отправки документы автоматически попадают в отдел кадров — и после рассмотрения полученного резюме соискателю дают ответ.

В настоящее время в «ТГК-14» открыты вакансии машинистов котельных, слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей, электрооборудования электростанций, автоматики и средств измерений и другие.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в течение 2021 года на двух главных ТЭЦ в Улан-Удэ и Тимлюйской ТЭЦ были отремонтированы комнаты приёма пищи, гардеробные блоки, душевые, спортивные площадки и актовые залы. Также руководство теплоэнергетической компании «ТГК-14» выстраивает конструктивные отношения с профсоюзами в отношении планового поэтапного повышения зарплат.

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#Новости#Общество#Работа#Бурятия#Забайкальский край#Работодатели#Энергетика#Вакансии
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