Устроиться на работу в «ТГК-14» теперь можно через сайт компании

Posted 16 февраля 2022, 01:17
Published 16 февраля 2022, 01:17
Modified 1 сентября 2022, 04:08
Updated 1 сентября 2022, 04:08
Открыв раздел вакансий, соискатели смогут не только узнать о требованиях, предъявляемых к работникам, но и об условиях труда. Здесь же предусмотрена форма для заполнения анкеты и возможность отослать резюме напрямую работодателю. Далее с соискателями работает непосредс твенно начальник отдела кадровой политики Елена Семёнова. Она рассказала, что после отправки документы автоматически попадают в отдел кадров — и после рассмотрения полученного резюме соискателю дают ответ.
В настоящее время в «ТГК-14» открыты вакансии машинистов котельных, слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей, электрооборудования электростанций, автоматики и средств измерений и другие.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в течение 2021 года на двух главных ТЭЦ в Улан-Удэ и Тимлюйской ТЭЦ были отремонтированы комнаты приёма пищи, гардеробные блоки, душевые, спортивные площадки и актовые залы. Также руководство теплоэнергетической компании «ТГК-14» выстраивает конструктивные отношения с профсоюзами в отношении планового поэтапного повышения зарплат.