Устроиться на работу в «ТГК-14» теперь можно через сайт компании

Открыв раздел вакансий, соискатели смогут не только узнать о требованиях, предъявляемых к работникам, но и об условиях труда. Здесь же предусмотрена форма для заполнения анкеты и возможность отослать резюме напрямую работодателю. Далее с соискателями работает непосредс твенно начальник отдела кадровой политики Елена Семёнова. Она рассказала, что после отправки документы автоматически попадают в отдел кадров — и после рассмотрения полученного резюме соискателю дают ответ.