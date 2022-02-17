«Забудьте это слово»: доктор Комаровский рассказал, как не надо лечить омикрон

При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты. Пить горячее совершенно не обязательно, равно как и ледяное тоже не стоит. В идеале температура напитка должна соответствовать температуре тела.