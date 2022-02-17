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Posted 17 февраля 2022, 04:08

Published 17 февраля 2022, 04:08

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Забудьте это слово»: доктор Комаровский рассказал, как не надо лечить омикрон

«Забудьте это слово»: доктор Комаровский рассказал, как не надо лечить омикрон

17 февраля 2022, 04:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Медицина
Как правильно вести себя, если вы подхватили штамм омикрон, и чего в этом случае делать категорически не стоит, рассказал известный «телеврач» Евгений Комаровский.

Как известно, штамм коронавируса омикрон в основном вызывает лёгкое течение болезни, при котором более или менее ярко проявляются симптомы ОРВИ. В Приморском крае, кстати, при температуре ниже 38 и отсутствии факторов риска заболевшим настоятельно рекомендуют не отправляться в поликлиники, а звонить по номеру 122 и оформлять больничный дистанционно. И спокойно лечиться дома неделю.

Евгений Комаровский в ролике, вышедшем на Ютубе, напомнил про простые правила поведения, которые помогут легче перенести заболевание.

Во-первых, сказал врач, не надо укладываться в постель с видом погибающего от смертельного вируса.

— Да, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать — не вопрос, полежите, — сказал он.

Но лежать целый день — смысла нет. Вставать, двигаться, пройтись, что-то сделать, посидеть, словом, не заставлять себя лежать, понимая слова «постельный режим» буквально, — вот что важно. Потому что дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это «принципиально важно», отметил врач.

— Если вам не хочется есть, то есть не надо, — сказал Евгений Комаровский.

Ну, а если вы ощущаете чувство голода, то в пищу следует употреблять лёгкие, легко усваиваемые продукты, тяжёлую пищу лучше исключить.

— Желательно что-то полужидкое, даже углеводное употреблять, — посоветовал врач.

При этом пить надо обязательно много, независимо от того, хочется вам или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты. Пить горячее совершенно не обязательно, равно как и ледяное тоже не стоит. В идеале температура напитка должна соответствовать температуре тела.

Также Евгений Комаровский напомнил про необходимость хорошо проветривать помещение, в котором находится больной, поддерживая там температуру не выше 20 градусов. Оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 40-60 процентов.

Ну, а главное, подчеркнул Евгений Комаровский, это не прописывать самому себе и не принимать без консультации с врачом антибиотики и другие серьёзные медпрепараты.

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#Новости#Медицина#COVID-19#Лечение
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