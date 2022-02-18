Клиенты ВТБ Тюмени вложили в индивидуальные инвестиционные счета 1 млрд рублей

Posted 18 февраля 2022, 17:09
Published 18 февраля 2022, 17:09
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как информирует Megatyumen.ru, с помощью ИИС граждане могут получить налоговый вычет в сумме 13% от общего объема инвестиций. Кроме того, ИИС может освободить от налога полученный на фондовом рынке доход. Так, в прошлом году тюменцы открыли более 1,5 тысячи ИИС.
Всего, по итогам 12 месяцев, клиентами ВТБ были открыты три тысячи индивидуальных инвестиционных счетов. Количество обычных брокерских составило 13,6 тысячи, объем средств на них достиг 7,9 миллиарда рублей.
«Мы фиксировали не только увеличение спроса на ИИС, но и в целом повышенное внимание к фондовому рынку. Всего за 2021 год наши клиенты в Тюменской области открыли около 8,5 тысячи новых брокерских счетов всех видов», — отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.