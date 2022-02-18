Клиенты ВТБ Тюмени вложили в индивидуальные инвестиционные счета 1 млрд рублей

«Мы фиксировали не только увеличение спроса на ИИС, но и в целом повышенное внимание к фондовому рынку. Всего за 2021 год наши клиенты в Тюменской области открыли около 8,5 тысячи новых брокерских счетов всех видов», — отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.