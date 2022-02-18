Москвичи назвали юную особу из Приморья в честь героини романа

По словам представителей нацпарка, Захарре примерно три года. Она живёт в самом сердце «Земли леопарда», в центральной части нацпарка. Захарра часто и с удовольствием позирует перед фотоловушками на горных хребтах, с которых удобно выслеживать добычу. Судя по фотографиям, пятнистая «кошечка» вполне здорова, чувствует себя комфортно. Она словно знает, где поставлены ловушки, и нередко будто специально позирует перед ними — нежится в лучах солнца, играет и расслаблено отдыхает. Словом, ведёт себя так, как и положено юной гордой красотке.