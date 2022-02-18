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Posted 18 февраля 2022, 04:49

Published 18 февраля 2022, 04:49

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Москвичи назвали юную особу из Приморья в честь героини романа

Москвичи назвали юную особу из Приморья в честь героини романа

18 февраля 2022, 04:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Земля леопарда
Молодая самочка леопарда, ранее известная лишь под «инвентарным» номером Leo 171 °F, теперь именуется гордо и таинственно — Захарра. Столь необычное имя пятнистой красавице дала семья из Москвы.

Как сообщается на странице национального парка «Земля леопарда» в сети Инстаграм, бывшая ранее безымянной Leo171F — одна из 110 дальневосточных леопардов, обитающих в заповеднике. Имя же ей дали в честь героини серии фантастических романов для подростков «Часодеи». Так решили члены семьи Минаевых, живущие в Москве. Теперь Захарра — их подопечная, а они — Хранители этой самой редкой крупной кошки в мире. Такое право у Минаевых появилось потом, что, узнав о проблемах сохранения дальневосточного леопарда, они решили оказать поддержку деятельности национального парка и стать Хранителями.

По словам представителей нацпарка, Захарре примерно три года. Она живёт в самом сердце «Земли леопарда», в центральной части нацпарка. Захарра часто и с удовольствием позирует перед фотоловушками на горных хребтах, с которых удобно выслеживать добычу. Судя по фотографиям, пятнистая «кошечка» вполне здорова, чувствует себя комфортно. Она словно знает, где поставлены ловушки, и нередко будто специально позирует перед ними — нежится в лучах солнца, играет и расслаблено отдыхает. Словом, ведёт себя так, как и положено юной гордой красотке.

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#Новости#Общество#Земля леопарда#Национальный парк#Леопард
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