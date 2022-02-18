Власти Приморья объяснили, что содержится в «ядовитом грузе с космодрома»

Posted 18 февраля 2022, 05:00
Published 18 февраля 2022, 05:00
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Безобидность груза показал анализ, выполненный специалистами Росприроднадзора и других ведомств. До сих пор не удалось выяснить, как удобрения - пестициды и гербициды - попали в Приморский край.
Сейчас властей региона больше занимает другой вопрос - как добиться вывоза удобрений с территории региона. Возможно, удастся через суд заставить поставщика забрать свой груз, но окончательного судебного решения вынесено ещё не было.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что на заседании суда власти Приморья хотят добиться расторжения соглашений с поставщиком груза. Пока участь этих удобрений ещё решается, и на время их нахождения в Приморье для хранения груза был построен ангар.
Как отмечают краевые власти, это было сделано, чтобы осадки не размывали пестициды и гербициды из Амурской области.