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Posted 19 февраля 2022, 00:23

Published 19 февраля 2022, 00:23

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

В России эксперты назвали самых неверных водителей японских иномарок

19 февраля 2022, 00:23
Сюжет
Автомобилисты
Россияне не любят покупать два раза подряд автомобили марок Mitsubishi и Nissan. Такой вывод сделали эксперты портала «Авто.ру». Кстати, в одном ряду с этими японцами оказались такие европейские автомобили как Peugeot и Porsche.

В Приморском крае, действительно, не все любят машины Mitsubishi и Nissan, так как они себя проявляют не с лучшей стороны. Многие из них имеют слабые моторы, характерные болячки, а также хрупкий кузов, который гниет в суровую приморскую погоду.

На автомобильных форумах не редко можно встретить шуточные, но обидные четверостишия в отношении данных марок.

Эксперты «Авто.ру» считают, что владельцы «Митцубиси» и «Ниссан» чаще остальных переходят к другим брендам, покупая следующую новую машину из-за постоянных скачков цен на различные модели и дефицит у дилеров.

«Постоянный рост цен и дефицит предложений в течение последнего года привели к тому, что автолюбители при смене автомобиля кроме любимых марок стали активнее рассматривать и более доступные варианты», — говорит аналитик Алексей Муханов.

Примечательно, что «Восток-Медиа» недавно сообщал, что специалисты в автомобильной области считают машины китайских марок пригодными для использования.

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