В России эксперты назвали самых неверных водителей японских иномарок

Posted 19 февраля 2022, 00:23
Published 19 февраля 2022, 00:23
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
В Приморском крае, действительно, не все любят машины Mitsubishi и Nissan, так как они себя проявляют не с лучшей стороны. Многие из них имеют слабые моторы, характерные болячки, а также хрупкий кузов, который гниет в суровую приморскую погоду.
На автомобильных форумах не редко можно встретить шуточные, но обидные четверостишия в отношении данных марок.
Эксперты «Авто.ру» считают, что владельцы «Митцубиси» и «Ниссан» чаще остальных переходят к другим брендам, покупая следующую новую машину из-за постоянных скачков цен на различные модели и дефицит у дилеров.
«Постоянный рост цен и дефицит предложений в течение последнего года привели к тому, что автолюбители при смене автомобиля кроме любимых марок стали активнее рассматривать и более доступные варианты», — говорит аналитик Алексей Муханов.
Примечательно, что «Восток-Медиа» недавно сообщал, что специалисты в автомобильной области считают машины китайских марок пригодными для использования.