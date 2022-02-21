vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля 2022, 16:44

Published 21 февраля 2022, 16:44

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Эксперт прокомментировал последствия вероятного ввода новых санкций против России

21 февраля 2022, 16:44
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев выразил уверенность, что российская банковская система в полной мере подготовлена к возможным ограничениям.

Власти США подготовили для России очередные санкции. В их числе — запрет американским банкам проводить финансовые операции для крупных российских кредитных организаций, пишет infox.ru.

По словам Разуваева, ввод новых антироссийских санкций может стать серьезной проблемой по причине того, что долларовые расчеты являются важной частью жизни россиян. Одновременно с этим эксперт заявил, что Россия уже частично отказалась от использования доллара за счет торговли с Китаем и странами Евросоюза. Таким образом, данные санкции не так сильно повлияют на экономику страны, как, например, это могло быть пять еще лет назад. Удар мы выдержим, заверил аналитик.

#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика