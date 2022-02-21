Эксперт прокомментировал последствия вероятного ввода новых санкций против России

Posted 21 февраля 2022, 16:44
Published 21 февраля 2022, 16:44
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Власти США подготовили для России очередные санкции. В их числе — запрет американским банкам проводить финансовые операции для крупных российских кредитных организаций, пишет infox.ru.
По словам Разуваева, ввод новых антироссийских санкций может стать серьезной проблемой по причине того, что долларовые расчеты являются важной частью жизни россиян. Одновременно с этим эксперт заявил, что Россия уже частично отказалась от использования доллара за счет торговли с Китаем и странами Евросоюза. Таким образом, данные санкции не так сильно повлияют на экономику страны, как, например, это могло быть пять еще лет назад. Удар мы выдержим, заверил аналитик.