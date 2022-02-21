vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля 2022, 05:55

Published 21 февраля 2022, 05:55

Modified 1 сентября 2022, 04:46

Updated 1 сентября 2022, 04:46

Почему власти вводят контроль за авиабилетами из/до Владивостока?

Почему власти вводят контроль за авиабилетами из/до Владивостока?

21 февраля 2022, 05:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Авиаперевозчики РФ получили из Росавиации требование отсчитываться о ценах на билеты на разных направлениях, в том числе из Владивостока и до него. Такая мера распространяется не на все виды билетов.

Как пишут »Известия», компании должны будут каждый месяц сообщать о ценах на билеты эконом-класса на дальневосточные и южнороссийские направления, а также в Калининград и из него.

«Поручение дано с целью мониторинга цен и недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов», — пишет издание со ссылкой на министерство транспорта.

Толчком к более пристальному рассмотрению ситуации могли быть жалобы граждан на удорожание билетов.

Сейчас за уровнем цен на рынке следят в Федеральной антимонопольной службе, и, как установили в ведомстве, в 2021 году авиабилеты в РФ стали стоить столько же, сколько и до пандемии коронавируса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о старте продаж билетов на внутренние рейсы в Приморском крае. Отправиться в рейс по внутренним маршрутам можно от 920 рублей.

Материалы по теме
Казённый «Аэрофлот» вновь повысил цены на билеты для Дальнего ВостокаВ Аэрофлоте обрушили цены на субсидированные билеты Владивосток — Москва
#Новости#Общество#Билеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика