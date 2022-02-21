Почему власти вводят контроль за авиабилетами из/до Владивостока?

Posted 21 февраля 2022, 05:55
Published 21 февраля 2022, 05:55
Modified 1 сентября 2022, 04:46
Updated 1 сентября 2022, 04:46
Как пишут »Известия», компании должны будут каждый месяц сообщать о ценах на билеты эконом-класса на дальневосточные и южнороссийские направления, а также в Калининград и из него.
«Поручение дано с целью мониторинга цен и недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов», — пишет издание со ссылкой на министерство транспорта.
Толчком к более пристальному рассмотрению ситуации могли быть жалобы граждан на удорожание билетов.
Сейчас за уровнем цен на рынке следят в Федеральной антимонопольной службе, и, как установили в ведомстве, в 2021 году авиабилеты в РФ стали стоить столько же, сколько и до пандемии коронавируса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о старте продаж билетов на внутренние рейсы в Приморском крае. Отправиться в рейс по внутренним маршрутам можно от 920 рублей.