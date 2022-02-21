Почему власти вводят контроль за авиабилетами из/до Владивостока?

Авиаперевозчики РФ получили из Росавиации требование отсчитываться о ценах на билеты на разных направлениях, в том числе из Владивостока и до него. Такая мера распространяется не на все виды билетов.

Как пишут »Известия», компании должны будут каждый месяц сообщать о ценах на билеты эконом-класса на дальневосточные и южнороссийские направления, а также в Калининград и из него. «Поручение дано с целью мониторинга цен и недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов», — пишет издание со ссылкой на министерство транспорта. Толчком к более пристальному рассмотрению ситуации могли быть жалобы граждан на удорожание билетов. Сейчас за уровнем цен на рынке следят в Федеральной антимонопольной службе, и, как установили в ведомстве, в 2021 году авиабилеты в РФ стали стоить столько же, сколько и до пандемии коронавируса. Ранее «Восток-Медиа» писало о старте продаж билетов на внутренние рейсы в Приморском крае. Отправиться в рейс по внутренним маршрутам можно от 920 рублей. Материалы по теме Казённый «Аэрофлот» вновь повысил цены на билеты для Дальнего Востока В Аэрофлоте обрушили цены на субсидированные билеты Владивосток — Москва