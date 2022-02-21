«Погода возьмёт курс на весну»: синоптики назвали дату потепления до +3°С в Приморье

Posted 21 февраля 2022, 07:40
Published 21 февраля 2022, 07:40
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Холода будут держаться в ночь на вторник, 22 февраля. В прибрежной зоне ожидается -10…-17°C, в среднем по краю будет -19…-25°С, а в горной местности до -30°C. Днём может теплеть до -4…-13°C.
В ночь на среду, 23 февраля, столбики термометров останутся на столь же низком уровне, а вот в светлое время суток заметно потеплеет.
Специалисты Примпогоды полагают, что на большей части территории края будет -2…-8°С, а на юге «возможны оттепели до +3°С». Рост температуры воздуха продолжится во второй половине недели.
«Погода возьмет курс на весну. Ослабеют ночные морозы. Днем станет по-весеннему тепло. Температурный фон на большей части края станет положительным, лишь на севере останется слабо отрицательным», — отметили синоптики.
Погода во Владивостоке будет меняться в соответствии с общекраевой тенденцией. В понедельник-среду ночью может холодать до -12…-15°C, днём столбики термометров окажутся на уровне -7…-10°C.
Уже 23 февраля днём потеплеет до -2…-5°C, в дальнейшем в светлое время суток ожидается 0…+4°С.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало заявление главы Примгидрмоета Бориса Кубая о скором переломе в пользу весны.