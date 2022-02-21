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Posted 21 февраля 2022, 07:40

Published 21 февраля 2022, 07:40

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«Погода возьмёт курс на весну»: синоптики назвали дату потепления до +3°С в Приморье

«Погода возьмёт курс на весну»: синоптики назвали дату потепления до +3°С в Приморье

21 февраля 2022, 07:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
На последней неделе февраля в Приморском крае ожидается потепление до +3°С. Температура воздуха местами может подняться уже 23 февраля. Впрочем, до этого столбики термометров опустятся до -30°C.

Холода будут держаться в ночь на вторник, 22 февраля. В прибрежной зоне ожидается -10…-17°C, в среднем по краю будет -19…-25°С, а в горной местности до -30°C. Днём может теплеть до -4…-13°C.

В ночь на среду, 23 февраля, столбики термометров останутся на столь же низком уровне, а вот в светлое время суток заметно потеплеет.

Специалисты Примпогоды полагают, что на большей части территории края будет -2…-8°С, а на юге «возможны оттепели до +3°С». Рост температуры воздуха продолжится во второй половине недели.

«Погода возьмет курс на весну. Ослабеют ночные морозы. Днем станет по-весеннему тепло. Температурный фон на большей части края станет положительным, лишь на севере останется слабо отрицательным», — отметили синоптики.

Погода во Владивостоке будет меняться в соответствии с общекраевой тенденцией. В понедельник-среду ночью может холодать до -12…-15°C, днём столбики термометров окажутся на уровне -7…-10°C.

Уже 23 февраля днём потеплеет до -2…-5°C, в дальнейшем в светлое время суток ожидается 0…+4°С.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало заявление главы Примгидрмоета Бориса Кубая о скором переломе в пользу весны.

#Новости#Общество#Погода
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