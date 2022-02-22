«Оттуда люди бегут»: кемеровский общественник переживает за Дальний Восток

Posted 22 февраля 2022, 05:42
Published 22 февраля 2022, 05:42
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Нет, не выполнена. Как пишут «Новые известия», статистика доказывает обратное: даже перспектива получить за так целый гектар земли не сумела ни удержать в регионе население, ни тем более привлечь туда переселенцев в крупных масштабах. Не хотят жители ДФО куковать на Дальнем Востоке, который, увы, по мнению «Новых известий», остаётся депрессивным регионом.
А ведь как всё хорошо, светло и по-доброму начиналось, какие надежды возлагались на эту инициативу правительства! И каковы итоги? Кемеровский общественный деятель и предприниматель Вячеслав Чернов, решивший разобраться, к чему привели светлые надежды, пришёл к выводу: ни к чему. По той статистике, которую он приводит, можно сказать одно: отток россиян из восточных регионов страны не только не ослаб, но и ещё больше усилился.
— Мне всегда интересно, какую эффективность имеют те или иные решения властей. Отследить это можно лишь спустя какое-то время. Жулики всегда пользуются тем, что люди в своей массе не имеют привычки мониторить ситуацию на протяжении нескольких лет, и, пользуясь этим свойством человеческой памяти, легко заметают под ковёр любые свои провалы, — говорит Вячеслав Чернов. — Вот, например, пресловутый дальневосточный гектар. Территория дальневосточного федерального округа — 6952 тыс. кв. километров. Это почти вся территория Европы, почти что — как Австралия, ну чуть меньше — 7692. И сколько народу там живёт? Вы не поверите: 8 (восемь!) миллионов человек. А в Китае, который лишь на пару тысяч квадратных километров больше, чем Дальний Восток, одних только городов, в каждом из которых проживает больше, чем во всём ДФО — 17 штук!
Из вышесказанного Вячеслав Чернов делает вывод, который население ДФО может назвать, как бы это помягче сказать, спорным: Дальневосточный округ — это огромная сплошная пустошь.
— И люди оттуда бегут, — волнуется общественник. — Потому что правительству их страны плевать на них с высокой колокольни.
Вячеслав Чернов в свойственной ему иронично-либеральной манере описал механизм работы программы «Дальневосточный гектар», подчеркнув, что мысль «а давайте разрешим людям брать там бесплатно участки земли, размером 100 на 100 метров» оказалась интересной, но малоэффективной. Почему?
Потому что, приводит волнующийся за Дальний Восток житель Кемерово статистику: численность населения ДФО за пять лет, предшествовавших принятию закона о дальневосточном гектаре, сократилась на 102 тысячи человек. А за пять лет после принятия закона — на 136 тысяч.
— Оказывается, разницы между «жить в депрессивном регионе» и «жить в депрессивном регионе на собственном гектаре» — не существует. Люди не хотят приезжать, оставаться, плодиться в депрессивном регионе, — переживает Вячеслав Чернов. И в свойственной некоторым психологам манере утешать по принципу «то ли ещё будет» добавляет: «Но есть места, где ещё хуже, и значительно. Например, Кемеровская область за тот же 5-летний период потеряла 84 тысячи человек при населении в три раза меньшем, чем в ДФО».