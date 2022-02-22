«Оттуда люди бегут»: кемеровский общественник переживает за Дальний Восток

— Мне всегда интересно, какую эффективность имеют те или иные решения властей. Отследить это можно лишь спустя какое-то время. Жулики всегда пользуются тем, что люди в своей массе не имеют привычки мониторить ситуацию на протяжении нескольких лет, и, пользуясь этим свойством человеческой памяти, легко заметают под ковёр любые свои провалы, — говорит Вячеслав Чернов. — Вот, например, пресловутый дальневосточный гектар. Территория дальневосточного федерального округа — 6952 тыс. кв. километров. Это почти вся территория Европы, почти что — как Австралия, ну чуть меньше — 7692. И сколько народу там живёт? Вы не поверите: 8 (восемь!) миллионов человек. А в Китае, который лишь на пару тысяч квадратных километров больше, чем Дальний Восток, одних только городов, в каждом из которых проживает больше, чем во всём ДФО — 17 штук!