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Posted 23 февраля 2022, 00:59

Published 23 февраля 2022, 00:59

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

«Люди просто сходят с ума»: во Владивостоке развернулась война соседей

«Люди просто сходят с ума»: во Владивостоке развернулась война соседей

23 февраля 2022, 00:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мусор
Жители Владивостока рассказали о раздражающих их ситуациях — сливании отходов жизнедеятельности из окон и складирования мусора возле подъезда. Возможные причины такого положения дел назвали знающие горожане.

Одна из волнующих ситуаций сложилась на улице Давыдова. Жильцы одного из домов оставляют крупногабаритные отходы — коробки, строительный мусор — возле подъезда.

По словам рассерженного горожанина, «собственники, умеющие читать, в курсе, что мусор там оставлять нельзя».

О другой напряжённой ситуации рассказал житель другого дома, расположенного в этом районе Владивостока. Приморец заявил, что некие граждане выливают отходы жизнедеятельности человека из окон на землю.

Из-за этого возле дома стоит вонь, и возмущение жильцов достигло предела — занимающих одну из квартир граждан предупреждают, что на них будет написано заявление, если они не перестанут сливать отходы.

О возможных причинах антисоциального поведения горожан высказались пользователи соцсетей.

  • «По поводу того, что выливают отходы, сама столкнулась с таким. Оказалось, что в той квартире, откуда выливали, живут старики, нашли родственника, поговорили, пока что не выливают»;
  • «Я знаю всех жильцов в подъезде, но тоже оставляют пакеты с мусором на первом этаже. Не пойман — не вор»;
  • «Деградирует общество»;
  • «Люди сходят с ума».

Комментарии граждан и информация об инцидентах взяты из инстаграм-паблика vtoryak.vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как во Владивостоке мусором забросали элитный внедорожник.

#Новости#Общество#Мусор#Соцсети
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