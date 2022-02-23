«Люди просто сходят с ума»: во Владивостоке развернулась война соседей

Posted 23 февраля 2022, 00:59
Published 23 февраля 2022, 00:59
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Одна из волнующих ситуаций сложилась на улице Давыдова. Жильцы одного из домов оставляют крупногабаритные отходы — коробки, строительный мусор — возле подъезда.
По словам рассерженного горожанина, «собственники, умеющие читать, в курсе, что мусор там оставлять нельзя».
О другой напряжённой ситуации рассказал житель другого дома, расположенного в этом районе Владивостока. Приморец заявил, что некие граждане выливают отходы жизнедеятельности человека из окон на землю.
Из-за этого возле дома стоит вонь, и возмущение жильцов достигло предела — занимающих одну из квартир граждан предупреждают, что на них будет написано заявление, если они не перестанут сливать отходы.
О возможных причинах антисоциального поведения горожан высказались пользователи соцсетей.
Комментарии граждан и информация об инцидентах взяты из инстаграм-паблика vtoryak.vdk.