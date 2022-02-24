«Почки отвалились»: COVID-19 может вызывать фатальные последствия

Posted 24 февраля 2022, 05:13
Published 24 февраля 2022, 05:13
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолога, профессора Петра Чумакова.
По словам учёного, особенно опасен коронавирус для тех, у кого уже есть заболевания почек, тем более хронические. В первую очередь речь идёт о мочекаменной болезни, наличии кисты или поликистоза почек. Коронавирус, как тяжёлое инфекционное заболевание, может вызывать воспаления почек, тем более если они уже работают не очень хорошо.
— Последствия могут быть чрезвычайно серьёзными, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать, — сказал Пётр Чумаков. — Выход может быть только один — диализ, а это влияет на весь образ жизни, на общее состояние человека, по сути — это необратимые последствия для организма. Тем, у кого есть хронические заболевания почек, следует поберечься, всерьёз поберечься.
Отметим, что кандидат медицинских наук Николай Крючков также уверен: коронавирус опасен для почек. Уже общеизвестно, что вирус влияет на свёртываемость крови и на сосуды, а это значит, что система фильтрации и обратного всасывания может легко попасть под удар — и таким образом почки выходят из строя. Причём чем тяжелее человек переносит коронавирус, тем сильнее последствия для работы почек.
— Если пациент находился на ИВЛ, — сказал Николай Крючков, — то может идти речь о вторичной инфекции и фатальном ухудшении работы всех органов, почек — в первую очередь. Если человек был в реанимации, на ИВЛ, он нередко выходит с патологией разных органов, в том числе почек, вплоть до их дисфункции.