«Почки отвалились»: COVID-19 может вызывать фатальные последствия

По словам учёного, особенно опасен коронавирус для тех, у кого уже есть заболевания почек, тем более хронические. В первую очередь речь идёт о мочекаменной болезни, наличии кисты или поликистоза почек. Коронавирус, как тяжёлое инфекционное заболевание, может вызывать воспаления почек, тем более если они уже работают не очень хорошо.