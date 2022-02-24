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Posted 24 февраля 2022, 05:13

Published 24 февраля 2022, 05:13

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Почки отвалились»: COVID-19 может вызывать фатальные последствия

«Почки отвалились»: COVID-19 может вызывать фатальные последствия

24 февраля 2022, 05:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Медицина
Опаснейшее осложнение, которое может вызвать коронавирусная инфекция, выявили учёные. Оказывается, COVID-19 может фатально влиять на работу почек.

Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолога, профессора Петра Чумакова.

По словам учёного, особенно опасен коронавирус для тех, у кого уже есть заболевания почек, тем более хронические. В первую очередь речь идёт о мочекаменной болезни, наличии кисты или поликистоза почек. Коронавирус, как тяжёлое инфекционное заболевание, может вызывать воспаления почек, тем более если они уже работают не очень хорошо.

— Последствия могут быть чрезвычайно серьёзными, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать, — сказал Пётр Чумаков. — Выход может быть только один — диализ, а это влияет на весь образ жизни, на общее состояние человека, по сути — это необратимые последствия для организма. Тем, у кого есть хронические заболевания почек, следует поберечься, всерьёз поберечься.

Отметим, что кандидат медицинских наук Николай Крючков также уверен: коронавирус опасен для почек. Уже общеизвестно, что вирус влияет на свёртываемость крови и на сосуды, а это значит, что система фильтрации и обратного всасывания может легко попасть под удар — и таким образом почки выходят из строя. Причём чем тяжелее человек переносит коронавирус, тем сильнее последствия для работы почек.

— Если пациент находился на ИВЛ, — сказал Николай Крючков, — то может идти речь о вторичной инфекции и фатальном ухудшении работы всех органов, почек — в первую очередь. Если человек был в реанимации, на ИВЛ, он нередко выходит с патологией разных органов, в том числе почек, вплоть до их дисфункции.

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#Новости#Здравоохранение#Медицина#COVID-19
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