Ждать авто четыре года? Известный в Приморье автобренд рассказал о дефиците машин

Posted 24 февраля 2022, 09:51
Published 24 февраля 2022, 09:51
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Самая напряжённая ситуация сложилась с элитными Lexus LX. Как пишет РБК со ссылкой на официальное заявление Lexus, ждать такой автомобиль придётся до 4 лет.
«Есть ли очереди на эту модель в России, неизвестно», — отмечает канал.
Цены на Lexus LX в России начинаются от 7 909 000 рублей.
По данным на конец 2021 года средняя зарплата в Приморье составляла 54 632 рубля, следовательно, если откладывать весь месячный заработок, уже через 145 месяцев житель региона сможет позволить себе такой автомобиль.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало мнение экспертов об изменении цен на машины в РФ в 2022 году. Как считают специалисты, ценники на авторынке будут расти как минимум до лета-осени.