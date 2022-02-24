Ждать авто четыре года? Известный в Приморье автобренд рассказал о дефиците машин

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Из-за нехватки нужных микрочипов компания Lexus не может своевременно и в достаточном количестве выпускать машины. Для покупателей по всему миру срок ожидания авто может составлять 3-5 месяцев, а в случае некоторых моделей он растягивается на годы.

Самая напряжённая ситуация сложилась с элитными Lexus LX. Как пишет РБК со ссылкой на официальное заявление Lexus, ждать такой автомобиль придётся до 4 лет. «Есть ли очереди на эту модель в России, неизвестно», — отмечает канал. Цены на Lexus LX в России начинаются от 7 909 000 рублей. По данным на конец 2021 года средняя зарплата в Приморье составляла 54 632 рубля, следовательно, если откладывать весь месячный заработок, уже через 145 месяцев житель региона сможет позволить себе такой автомобиль. Ранее «Восток-Медиа» публиковало мнение экспертов об изменении цен на машины в РФ в 2022 году. Как считают специалисты, ценники на авторынке будут расти как минимум до лета-осени.