Все противовирусные средства можно разделить на две группы: препараты для воздействия на сам вирус и лекарства, активирующие или имитирующие иммунную защиту организма. Согласно исследованиям, омикрон чувствителен к восьми известным противовирусным средствам и препаратам — кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Cell Research со ссылкой на результаты опытов, проведенных учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете. В числе таких средств — молнупиравир (в Росии зарегистрирован как «Эсперавир»), рибавирин, ремдесивир, фавипиравир («Арепливир»), PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент «Паксловида»), нафамостат, камостат и апротинин. Уже доказано, что лекарственное средство «Арепливир», которое можно приобрести в российских аптеках, эффективно и безопасно, что подтверждается рядом клинических исследований. А фавипиравир воздействует непосредственно на сам вирус, блокируя размножение РНК-содержащих вирусов, в том числе и SARS-CoV-2. Этот препарат включен в рекомендации Минздрава России в качестве средства этиотропного лечения коронавирусной инфекции.