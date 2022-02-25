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Posted 25 февраля 2022, 18:55

Published 25 февраля 2022, 18:55

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Эксперты: При заражении омикроном тест может быть отрицательным

25 февраля 2022, 18:55
Сюжет
COVID-19
Специалисты рассказали, почему нельзя заниматься самолечением при обнаружении у себя простудных симптомов. Не всегда возможно выявить штамм омикрон посредством ПЦР-тестирования, так как в ряде случаев тесты могут оказаться отрицательными. Но при этом больной остается заразным, и ему требуется специальное лечение.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что отрицательный ПЦР-тест у пациента с симптомами вирусного заболевания может получиться по нескольким причинам, в числе которых — неправильно взятая биопроба, быстрый «уход» вируса из носоглотки и др., пишут newizv.ru. По его словам, чтобы получить максимально корректный результат анализа, не рекомендуется употреблять напитки и еду как минимум за 3-4 часа до сдачи мазка, пользоваться спреями для носа и горла и жевать жвачку, а также курить и принимать алкоголь за два дня до сдачи анализа.

Главный консультант по интенсивной терапии индийской больницы и медицинского исследовательского центра PD Hinduja Бхареши Дедхия также рассказала, что некоторые варианты омикрона могут давать отрицательный результат теста из-за низкой вирусной нагрузки. А замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная пояснила, что омикрон сейчас приобретает черты сезонной ОРВИ и гриппа, так как у этих заболеваний короткий инкубационный период, а также схожие пути передачи и симптомы.

По мнению экспертов, у бактериальных и вирусных заболеваний клинические проявления часто похожи, но на вирус антибактериальные препараты не действуют. И именно поэтому при первых же проявлениях болезни необходимо обратиться к врачу для выявления типа возбудителя.

Все противовирусные средства можно разделить на две группы: препараты для воздействия на сам вирус и лекарства, активирующие или имитирующие иммунную защиту организма. Согласно исследованиям, омикрон чувствителен к восьми известным противовирусным средствам и препаратам — кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Cell Research со ссылкой на результаты опытов, проведенных учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете. В числе таких средств — молнупиравир (в Росии зарегистрирован как «Эсперавир»), рибавирин, ремдесивир, фавипиравир («Арепливир»), PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент «Паксловида»), нафамостат, камостат и апротинин. Уже доказано, что лекарственное средство «Арепливир», которое можно приобрести в российских аптеках, эффективно и безопасно, что подтверждается рядом клинических исследований. А фавипиравир воздействует непосредственно на сам вирус, блокируя размножение РНК-содержащих вирусов, в том числе и SARS-CoV-2. Этот препарат включен в рекомендации Минздрава России в качестве средства этиотропного лечения коронавирусной инфекции.

#Новости#COVID-19
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