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Posted 25 февраля 2022, 17:16

Published 25 февраля 2022, 17:16

Modified 17 августа 2022, 09:19

Updated 17 августа 2022, 09:19

Сенатор Ковитиди: Россия обладает политическим иммунитетом на санкции США и ЕС

25 февраля 2022, 17:16
Решение США и Евросоюза о введении антироссийских санкций прокомментировала член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Если Россию ограничат в возможностях использования таких иностранных валют как евро и доллар, свои позиции сможет укрепить рубль. Об этом пишет издание RT.

Давление на независимое государство с помощью санкций выступит в качестве серьезной проблемы для экономик стран, власти которых к подобным мерам прибегают, подчеркнула Ольга Ковитиди.

Россия уже обладает политическим иммунитетом на такие методы, заявила официальный представитель Совета Федерации. В этой связи Москва напоминает своим внешнеполитическим оппонентам о следующем: конструктивными являются во внешней политике только равные диалоги с последующим взаимовыгодным сотрудничеством.

Государства ЕС ранее анонсировали согласование санкций против России, которые затронут ее финансовый, транспортный и энергетический секторы. С ограничениями столкнутся, кроме прочего, и визовые вопросы.

Президент США Джо Байден выступил, в свою очередь, с заявлением, о том, что очередной пакет антироссийских санкций приведет к более серьезным последствиям, нежели решение об отключении страны от SWIFT.

#Новости#Власть
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