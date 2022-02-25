Сенатор Ковитиди: Россия обладает политическим иммунитетом на санкции США и ЕС

Posted 25 февраля 2022, 17:16
Published 25 февраля 2022, 17:16
Modified 17 августа 2022, 09:19
Updated 17 августа 2022, 09:19
Если Россию ограничат в возможностях использования таких иностранных валют как евро и доллар, свои позиции сможет укрепить рубль. Об этом пишет издание RT.
Давление на независимое государство с помощью санкций выступит в качестве серьезной проблемы для экономик стран, власти которых к подобным мерам прибегают, подчеркнула Ольга Ковитиди.
Россия уже обладает политическим иммунитетом на такие методы, заявила официальный представитель Совета Федерации. В этой связи Москва напоминает своим внешнеполитическим оппонентам о следующем: конструктивными являются во внешней политике только равные диалоги с последующим взаимовыгодным сотрудничеством.
Государства ЕС ранее анонсировали согласование санкций против России, которые затронут ее финансовый, транспортный и энергетический секторы. С ограничениями столкнутся, кроме прочего, и визовые вопросы.
Президент США Джо Байден выступил, в свою очередь, с заявлением, о том, что очередной пакет антироссийских санкций приведет к более серьезным последствиям, нежели решение об отключении страны от SWIFT.