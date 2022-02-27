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Posted 27 февраля 2022, 12:48

Published 27 февраля 2022, 12:48

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Опять 125: евро бьет рекорды по цене продажи в Приморье

27 февраля 2022, 12:48
Сюжет
Валюта
Банки Владивостока продолжают взвинчивать курс валют — к вечеру выходного дня курс евро достиг 125 рублей. Именно по такой цене его продают в «Роял Кредит Банке».

В других финансовых организациях курс немного ниже и в целом держится на уровне 110 рублей.

Трудно сказать, какой курс установят банки с утра в понедельник, с начала рабочей недели. Вероятно, это будет зависеть от общемировых новостей и новостей о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, что в день начала спецоперации банки столицы ДФО побили все рекорды, продавая доллар по 150, а евро по 200 рублей.

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