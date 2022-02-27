Опять 125: евро бьет рекорды по цене продажи в Приморье

Posted 27 февраля 2022, 12:48
Published 27 февраля 2022, 12:48
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
В других финансовых организациях курс немного ниже и в целом держится на уровне 110 рублей.
Трудно сказать, какой курс установят банки с утра в понедельник, с начала рабочей недели. Вероятно, это будет зависеть от общемировых новостей и новостей о ходе спецоперации на Украине.
Напомним, что в день начала спецоперации банки столицы ДФО побили все рекорды, продавая доллар по 150, а евро по 200 рублей.