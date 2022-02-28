«Есть в мире и любовь, и смех, про это надо помнить»: театр имени Горького приглашает

Сюжет Спектакль

Свой репертуар в первый месяц весны Приморский краевой академический театр имени Горького начнёт с премьеры. 4 и 5 марта — спектакль по пьесе Надежды Птушкиной «Рождественские грёзы» (16+).

Эта лирическая пьеса — об одинокой женщине, которая всю свою нежность отдаёт единственной дочери. Она наполнена добрым юмором и непредсказуемостью сюжета, нежной радостью и теплом. Весенний репертуар театра имени Горького столь разнообразен, что найти спектакль, который отзовётся тёплыми чувствами именно в его душе, заставит забыть — во всяком случае, на то время, пока он сидит в зрительном зале, о тревогах и волнениях, о всех проблемах, бушующих в мире… Так, любители комедий могут выбрать такие яркие, наполненные юмором и крепким здоровым смехом спектакли, как «Собака на сене» (16+, 11 марта), «Оскар» (16+, 12 марта) и «Три грустных мужа и один весёлый» (16+, 18 марта), «Леди на день» (16+, 23 марта). Те, кого привлекает мелодрама, отношения между людьми, глубокий психологизм, отправятся в марте в театр имени Горького посмотреть «Сцены из семейной жизни» (16+, 7 и 8 марта), «Анна Каренина» (16+, 10 марта), «Верная жена» (16+, 24 марта), «Великий Гэтсби» (16+, 27 марта), «Фрегат «София» (16+, 9 марта). Философский, яркий, феерическо-мистический спектакль «Мастер и Маргарита» (16+, 20 марта), полные эротизма и страстей «Опасные связи» (18+, 26 марта), говорящая о патриотизме и высокой человечности «Крейсера» (16+, 31 марта), злободневная постановка «Собачье сердце» (16+, 6 марта) — все эти великолепные работы также в мартовском репертуаре театра имени Горького. Не пропустите! Материалы по теме Закружит волшебством и добротой: театр имени Горького ждёт юных зрителей на сказки Скандинавские страсти и английский юмор предложит зрителям театр имени Горького Милый пройдоха vs мистер Дарси: февральский репертуар театра имени Горького