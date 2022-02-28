Начинается эвакуация россиян из европейских стран

Posted 28 февраля 2022, 00:06
Published 28 февраля 2022, 00:06
Modified 17 августа 2022, 10:18
Updated 17 августа 2022, 10:18
Старт будет дан сразу после того, как станет понятно, сколько россиян требуется вывезти из Европы.
Граждане России могут сообщить о возникших проблемах на круглосуточную «горячую линию» МИД РФ: +7-495-695-45-45, или на «горячую линию» Ростуризма по номеру: 8-800-200-34-11 (с 8:00 до 20:00 по московскому времени).
В ответ на спецоперацию на Донбассе Евросоюз закрыл небо для полётов российских самолётов над своей территорией. Российским самолётам, в том числе и чартерным, запрещено пролетать или садиться на территории ЕС.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что президент России привел силы сдерживания российской армии в особый режим несения службы. Эти силы включают в себя в том числе и ядерное вооружение.