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Posted 28 февраля 2022, 00:06

Published 28 февраля 2022, 00:06

Modified 17 августа 2022, 10:18

Updated 17 августа 2022, 10:18

Начинается эвакуация россиян из европейских стран

Начинается эвакуация россиян из европейских стран

28 февраля 2022, 00:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Началась эвакуация граждан Российской Федерации из стран Европы. Министерство иностранных дел совместно с Ростуризмом заняты организацией процесса.

Старт будет дан сразу после того, как станет понятно, сколько россиян требуется вывезти из Европы.

Граждане России могут сообщить о возникших проблемах на круглосуточную «горячую линию» МИД РФ: +7-495-695-45-45, или на «горячую линию» Ростуризма по номеру: 8-800-200-34-11 (с 8:00 до 20:00 по московскому времени).

В ответ на спецоперацию на Донбассе Евросоюз закрыл небо для полётов российских самолётов над своей территорией. Российским самолётам, в том числе и чартерным, запрещено пролетать или садиться на территории ЕС.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что президент России привел силы сдерживания российской армии в особый режим несения службы. Эти силы включают в себя в том числе и ядерное вооружение.

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