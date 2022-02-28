Тюменцев ждет теплая погода в начале марта

В начале марта прогнозируется теплая погода. Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», устойчивое тепло ожидается уже со вторника, первого марта. Днем температура воздуха достигнет нуля градусов, а ночью ожидается от минус пяти до минус семи градусов. В пятницу и в выходные дни не исключен снег с дождем.