Тюменцев ждет теплая погода в начале марта

Posted 28 февраля 2022, 16:50
Published 28 февраля 2022, 16:50
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
По информации на утро 28 февраля, погода в регионе теплая. Несмотря на утренние заморозки до минус семи градусов, днем тепло и без осадков. Температура воздуха от минус двух до нуля градусов, ночью — до минус четырех, пишет Megatyumen.ru.
В начале марта прогнозируется теплая погода. Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», устойчивое тепло ожидается уже со вторника, первого марта. Днем температура воздуха достигнет нуля градусов, а ночью ожидается от минус пяти до минус семи градусов. В пятницу и в выходные дни не исключен снег с дождем.