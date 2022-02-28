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Posted 28 февраля 2022, 16:50

Published 28 февраля 2022, 16:50

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Тюменцев ждет теплая погода в начале марта

28 февраля 2022, 16:50
В этом году март в Тюменской области будет теплым. Согласно данным синоптиков, в ближайшую неделю ожидается безоблачная солнечная погода.

По информации на утро 28 февраля, погода в регионе теплая. Несмотря на утренние заморозки до минус семи градусов, днем тепло и без осадков. Температура воздуха от минус двух до нуля градусов, ночью — до минус четырех, пишет Megatyumen.ru.

В начале марта прогнозируется теплая погода. Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», устойчивое тепло ожидается уже со вторника, первого марта. Днем температура воздуха достигнет нуля градусов, а ночью ожидается от минус пяти до минус семи градусов. В пятницу и в выходные дни не исключен снег с дождем.

#Новости#Общество
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