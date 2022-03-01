Блокбастеры крупнейших голливудских киностудий могут не выйти на киноэкраны Приморья

Дело в том, что для запуска фильма на киноэкране необходим специальный электронный ключ. И даже если кинотеатр заранее получил копию фильма, без электронного ключа запустить показ не выйдет. В настоящее время, по словам источника, кинотеатры Владивостока им не располагают и по последним, пока еще не официальным данным, сегодня его не получат.