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Posted 1 марта 2022, 05:47

Published 1 марта 2022, 05:47

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Блокбастеры крупнейших голливудских киностудий могут не выйти на киноэкраны Приморья

1 марта 2022, 05:47
Сюжет
Происшествие
Новый «Бэтмен» может стать последним крупным блокбастером в кинозалах Приморского края. Что ждёт индустрию кинотеатров в ближайшее время?

Долгожданные «Бэтмен» (16+) Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, «Морбиус» (16+) с Джаредом Лето и «Я краснею» (6+) от Pixar могут не попасть на киноэкраны Приморья. Крупнейшие голливудские киностудии Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures за считанные дни до премьеры сообщили, что приостанавливают кинотеатральные релизы своих блокбастеров в России.

Анонимный источник «Восток-Медиа» из числа работников кинопрокатной индустрии поделился своими предположениями о возможном дальнейшем будущем западных кинорелизов в регионе.

Напомним, сегодня, 1 марта, компания Walt Disney Company в официальном аккаунте Twitter сообщила о приостановке кинотеатрального релиза мультфильма «Я краснею» от аниматоров Pixar в России. Выход картины на большие экраны был назначен на 10 марта.

Стоит отметить, что большую часть кинокомиксов Marvel также выпускает студия Disney, а премьера «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (12+) была намечена на 5 мая 2022 года.

Всего через несколько часов крупные западные издания The Hollywood Reporter, Variety и прочие опубликовали заявление Warner Bros. о приостановке выпуска кинокомикса DC «Бэтмен» всего за день до релиза в кинотеатрах.

А следом пришло известие, что и Sony Pictures не намерено 30 марта (1 апреля) выпускать на российские экраны кинокомикс Marvel «Морбиус».

Подтвержденной официальной информации по снятию фильмов с проката в Приморье, по словам анонимного источника, пока нет. Более того, крупные кинотеатры во Владивостоке всё еще продают билеты на будущие премьеры.

— Высока вероятность, что «Бэтмен» может стать последним из таких крупных фильмов, но даже это не гарантированно.

Дело в том, что для запуска фильма на киноэкране необходим специальный электронный ключ. И даже если кинотеатр заранее получил копию фильма, без электронного ключа запустить показ не выйдет. В настоящее время, по словам источника, кинотеатры Владивостока им не располагают и по последним, пока еще не официальным данным, сегодня его не получат.

Однако есть и обратная сторона медали. Прежде всего кинопрокат — это бизнес. Терять деньги никто не хочет. Более того, как отметил источник, оплата ключей фильмов производится за год сразу, а значит ближайшие фильмы уже проплачены. Тем не менее запрет возможен, однако это гарантированная потеря прибыли для любой из сторон.

Также источник рассказал, что для дубляжа, цензурирования каких-либо кадров и подготовки рекламы кинопрокатчики получают копии фильмов заранее. И высока вероятность, что тот же «Я краснею» уже поступил в распоряжение российских офисов компаний. Чего нельзя сказать, например, о гарантированном хите проката, очередной части «Доктор Стрэйндж». В отношении кинокомиксов Marvel у Disney отдельная политика.

Официальная информация, по всей видимости, появится уже в скором времени, когда к работе приступят столичные офисы компаний.

#Новости#Россия#Происшествие#Эксклюзив
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